Münbiç modeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Moskova yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte bakanın önemli mesajları…

- YPG OLMAYACAK: (Münbiç ve ABD ile anlaşma?) Bizim ABD ile kurduğumuz çalışma grupları, YPG’nin olduğu bölgeler nasıl istikrara kavuşturur, kimin yöneteceğini nasıl sağlayabiliriz. Temel prensip, nüfusu oranında yönetim olması. Yani Münbiç yüzde 90 Arap’sa, burayı yönetenler de güvenliğini oluşturup güvenliği tesis edecek yapının da yüzde 90’ını Araplar oluşturacak. Ama hiçbir şekilde YPG içinde olmayacak. Bu bizim talebimiz.

- ABD’YLE YAPACAĞIZ: Bunu ABD ile birlikte yapacağız. ABD Dışişleri Bakanı geldiğinde yaptığımız açıklama buydu. Ama önce Münbiç’ten başlayacağız, Münbiç’te bir model uygulayacağız. Snra di ğer yerlere bunu götüreceğiz. Bu Rakka için de geçerli. Fırat’ın doğusundaki, YPG’nin doğusundaki tüm yerler için geçerli. İşin özeti bu.

- TAKVİME BAĞLAYACAĞIZ: Üçüncü komisyonda çalışma grubu ise, PKK ile mücadele ile ilgili. Birincisi de konsolosluk işleri. İkili siyasi ilişkiler, S-400 var, FETÖ var. Hukuksal işlemler var, vs. vs. Washington’a gittiğimizde toplantılar yapıldı. Suriye ile ilgili toplantıda, işte YPG, buranın güvenliğini ABD ile Türkiye nasıl sağlayacak, oluşumları nasıl gerçekleştireceğiz. Kim yönetecek, güvenliği kim tesis edecek, güvenlik birimleri kimlerden oluşacak. Bu konularda ABD ile Türkiye birlikte çalışacak. Bunu bir takvime bağlamak istiyoruz.

- 19 MART’TA BELLİ OLACAK: (Öngörülebilir bir takvim var mı?) Öngörülebilir bir takvim üzerinde çalışıyoruz. Ama netice itibariyle, ön çalışmalar taslak çalışmaydı. 19 Mart’taki dışişleri bakanları toplantısında yol haritası net bir şekilde, tarihlerle beraber belli olacak.

- SOMUT ADIM: (Münbiç’le ilgili takvim çıkacak mı?) Tabii çıkacak. En başta da söyledik. Tillerson geldiğinde, bu çalışma grupları topu taca atma değildir. Somut adımları birlikte atacağız.

- VERDİK: (ABD tarafına kağıt verildi mi?) Yol haritası ile ilgili ABD bir kağıt verdi, biz verdik. 19’unda ortak yol haritası olacak. (Yol haritaları ne kadar kesişiyor?) İki günlük toplantıda farklı olduğumuz şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor.

- TÜM BÖLGEYİ KAPSAYACAK: (Bu sadece Münbiç için mi? Suriye’nin geneli için mi?) Bu model önce Münbiç’te uygulanacak ama amacı tüm bölgeleri kapsayacak.

- KAYITLAR VAR: (Nüfus nasıl belirlenecek? ) Kayıtların hepsi var. O nüfusların hepsi var. YPG girmeden önce, savaş başlamadan önce o şehirlerin ne kadarı Arap, Kürt, Süryani, Keldani hepsi var.

- YPG OLMAYACAK: (Bu şartlarda YPG’ye kalan bölge var mı?) Suriye’de Kürtler olacak. Kobani… Kürt ağırlığı varsa, Kürtler olacak.. Ama YPG adı altında YPG olmayacak yani. Terör örgütleri olamaz diyoruz. Diğer Kürtler olsun. ABD’nin YPG dışında tanıdığı Kürt vardır.

- GİTMEZSE OPERASYON: (Afrin, Münbiç ve Fırat’ın doğusunda operasyonlar devam edecek) Bu ifadeler, Münbiç’te yapılmak istenen plan işlemezse geçerlidir. YPG gidecek, gitmezse operasyon yapılacak. Fırat’ın doğusuna plan işlediği takdirde, her bir şehir güvenli bölge haline gelecek. Dolayısıyla Fırat’ın doğusu ta Deyrizor’a kadar rejimin olduğu yere kadar bir güvenli bölge haline gelecek.

- SINIRI KAPSAYACAK: (Bütün sınırı kapsayacak mı?) Evet bütün sınırı kapsayacak. Sınırdan, Münbiç’ten diğer tarafa kadar.