Kaos çağrısı yapan kadın CHP'nin kadrolu elemanı çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşte sahneye çıktı.

Oğlunun FETÖ üyeliğinden tutuklu olduğunu iddia etti. Kaos çağrısı yaptı. Şenay Günaydın, "Oğlum FETÖ'den tutuklu. Adalet istiyorum" dedi. Halkı provoke etti. Ama o provokatörün gerçek yüzünü a haber ortaya çıkardı.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde provokatörlük yapan Şenay Günaydın, CHP'nin kadrolu elemanı. Hem de 2 görevi birden var. Şenay Günaydın, hem CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın örgütlenme ve örgüt yönetiminden sorumlu ilçe kadın kolları yönetim kurulu üyesi...

Hem de CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışıyor. O provokatör, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne de çok sayıda belediye çalışanıyla birlikte gönderilmiş.

Üstelik, FETÖ'den tutuklu olduğunu söylediği oğlu ise henüz lise çağında ve tutuklu değil. İlk eşinden olan çocuğu ise Artvin'de, ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine ihraç edildi. Yaşanan bu skandal olay, Gezi provokasyonu sırasında kendisini müftünün karısı olarak tanıtan, ancak CHP'li ilçe başkanının eşi olduğu ortaya çıkan Gül Taşlı Cenal'ı hatırlattı.