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'Operasyon başlamasaydı Mayıs ayında bize saldıracaklardı'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 'Cumhurbaşkanımız operasyonu başlatmasaydı, Mayıs ayında resmen bize saldıracaklardı' dedi.

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AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, İstanbul Genç Develililer Derneği'nin Esenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı. Kur'an tilavetinin ardından kürsüye çıkan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, "15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı, ülkemizi bölselerdi biz bugün hiçbirimiz burada oturamazdık" diyerek, 20 Ocak tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu.
 
Dedeoğlu, "Cumhurbaşkanımız 20 Ocak'ta Afrin'e operasyonu başlatmasaydı siz televizyonlardan seyrediyorsunuz tüneller kazmışlar. Bu tüneller bir iki ayda kazılmadı, iki yıldır çalışıyorlar. Bize resmen Mayıs ayında saldıracaklardı. Onun için devletimize Allah zeval vermesin" dedi.
 
Dedeoğlu, "Vatanı için bayrağı için askerimiz canlarını feda ediyor böyle bir askerimiz olduğu için hepimiz gurur duymamız lazım" diyerek Suriyeli bir çocuğun Türk askerleri için yazmış olduğu bir şiiri okuyarak konuşmasını sonlandırdı.

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