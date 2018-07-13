PKK köylülerden haraç topluyor

VERMEYENE CEZA VAR

Ancak sınıra yakın bölgelerdeki yaylalara gitmek isteyen köylüler, buralarda Peşmerge’nin varlık göstermemesi ve PKK kamplarının bulunması nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Sınır üzerinde ve PKK kamplarına yakın bir mesafede bulunan Erbil’in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı Kurmanc İzzet, “PKK militanları, Sidekan nahiyesine bağlı 115 köyde vatandaşlardan haraç topluyor ve haraç vermeyenleri ise cezalandırıyor. Hükümetin bile vergi almadığı köylülerden PKK, yüksek meblağda haraç topluyor. Köylüler bu durumdan çok rahatsız. Bu yüzden terör faaliyetleri içerisindeki örgütün sınır bölgesinden en kısa zamanda çıkarılması gerekir. PKK’nın varlığından dolayı bölge istikrarsızlığa sürükleniyor. Siviller olumsuz etkileniyor. Örgütün haraç almasıyla köylülerin maddi zarara uğruyor” dedi

ALIKOYMA VE KAÇIRMA

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir Sidekan sakini de terör örgütünün yerel halkın alın teriyle kazandıklarına göz diktiğini söyledi.

FARKLI BAHANELER

PKK’nın farklı bahanelerle köylülerden haraç topladığını belirten Iraklı, “Sidekan sınırındaki bölgelerde PKK, 100 küçükbaş hayvandan 3 tanesini alıyor. Her 3 büyükbaş hayvan için de aylık yaklaşık 25 dolar haraç topluyor” diye konuştu.