PKK’nin hücresinden FETÖ yayınları çıktı

10 TERÖRİST GÖZALTINDA

Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK’lı teröristlerin kaldığı hücre eve düzenledikleri operasyonda, 6 tabanca, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış demir bilyeler, çok sayıda mühimmat, örgüt üniformaları ve teröristbaşı Öcalan’ın posterlerinin yanı sıra ciltlenmiş FETÖ yayınları ele geçirildi. Operasyonda PKK’lı 10 terörist gözaltına alındı.