PKK’nin hücresinden FETÖ yayınları çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü ile PKK arasındaki işbirliği Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda bir kez dana gözler önüne serildi.
- STAR / ANKARA
10 TERÖRİST GÖZALTINDA
Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK’lı teröristlerin kaldığı hücre eve düzenledikleri operasyonda, 6 tabanca, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış demir bilyeler, çok sayıda mühimmat, örgüt üniformaları ve teröristbaşı Öcalan’ın posterlerinin yanı sıra ciltlenmiş FETÖ yayınları ele geçirildi. Operasyonda PKK’lı 10 terörist gözaltına alındı.
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