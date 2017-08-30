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PKK’nin hücresinden FETÖ yayınları çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü ile PKK arasındaki işbirliği Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda bir kez dana gözler önüne serildi.

  • STAR / ANKARA
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10 TERÖRİST GÖZALTINDA

Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK’lı teröristlerin kaldığı hücre eve düzenledikleri operasyonda, 6 tabanca, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış demir bilyeler, çok sayıda mühimmat, örgüt üniformaları ve teröristbaşı Öcalan’ın posterlerinin yanı sıra ciltlenmiş FETÖ yayınları ele geçirildi. Operasyonda PKK’lı 10 terörist gözaltına alındı.  

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