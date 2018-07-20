PKK’ya büyük darbe

Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ise 9 terörist etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirildi.

HAZIRLIK YAPARKEN

Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist, İHA’larla tespit edildi. Savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Harekatta, 5 terörist, etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: ​“19 Ekim 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.”