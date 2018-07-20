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PKK’ya büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince 13 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonda PKK’nın sözde lojistik sorumlusu Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist öldürüldü.

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Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ise 9 terörist etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirildi.

HAZIRLIK YAPARKEN

Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist, İHA’larla tespit edildi. Savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Harekatta, 5 terörist, etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: ​“19 Ekim 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.”

DHKP-C’li terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde Gri kategoride bulunan DHKP-C’li terörist Meryem Özsöğüt İstanbul  Sarıyer’de yakalandı.

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