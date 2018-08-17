PKK’ya yıldönümünde altın vuruş
Terörist İsmail Özden’in öldürüldüğü bombardımanın görüntüleri ortaya çıktı. Elebaşı Özden’in aracını Türk pilotları lazer güdümlü füzelerle hurdaya çevirdi. TSK sınır ötesindeki başarılı operasyonlarına bir yenisi daha ekledi.
PKK’ya Sincar’da da ağır darbe vuruldu. TSK ile MİT’in ortak operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın tespit ettiği teröristlere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) operasyon düzenledi. Hava harekâtında kırmızı listedeki “KCK Sincar sorumlusu” İsmail Özden etkisiz hale getirildi. “Mam Zeki Şengali” kod adlı elebaşı Özden yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki ilk terörist oldu.
HURDAYA DÖNDÜ
Yerel kaynaklar PKK elebaşı İsmail Özden’in içinde bulunduğu aracın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde aracın Türk savaş uçaklarının bombardımanı sonrası hurdaya döndüğü görüldü. Özden’in içinde bulunduğu aracın lazer güdümlü bombayla vurulduğu değerlendiriliyor.
ŞEHİT BEBEK İÇİN
PKK/KCK’ya yönelik bir yenisinin daha eklendiği sınır ötesi operasyonun tarihi ise dikkat çekti. Sincar’a gerçekleştirilen operasyonla ilk terör saldırılarını 15 Ağustos 1984’te düzenleyen ve bu tarihi her yıl propaganda malzemesi olarak kullanan PKK’nın sınır ötesindeki sözde lider kadrosuna ‘yıldönümü’nde ağır bir darbe indirilmiş oldu. Öte yandan operasyona, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın adı verildi.
ÜST DÜZEY İMHA
İçişleri Bakanlığının “Aranan Teröristler Listesi”nde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda örgüt mensubu ortadan kaldırıldı. MİT ile TSK’nın SON ortak operasyonlarda “Kato bölge sorumlusu”, “Roni” kod adlı Gazi Bahadır, yeşil kategoride sözde “Botan saha Van eyaleti 5’li yürütme sorumlusu” olan “Serdar” kod adlı Serkan Tan, “Gri” listede “Mervan” kod adlı Yunus Dalgın, Kırmızı kategoride Sefer Açar, PKK’nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, kırmızı kategoride sözde “Karadeniz bölge sorumlusu” “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır, gri kategoride sözde “Amed eyaleti özel güç sorumlusu”, “Aram Civan” kod isimli Osman Gülen, sözde KCK Yürütme Konseyi üyelerinden Menafi Bayazıt “Delal Amed” kod adlı “kırmızı” kategoride aranan Hülya Eroğlu, sözde “Dersim” saha sorumlusu, “Atakan Mahir” kod adlı İbrahim Çoban ve sözde Sincar Bölge Sorumlusu “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.
HAVADAN TERÖRİST AVI: 5 ÖLÜ
TSK, Bingöl’ün Adaklı kırsalında düzenlenen üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist için hava harekatında düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Adaklı kırsalına düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
ER YATKIN’IN İNTİKAMI ALINDI
Geçtiğimiz Haziran ayında Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Karakolu’ndan çıkan askerlere teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda Piyade Er Şevki Eren Yatkın (20) şehit olmuş, 3 asker ise yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Sorej Masiro kod adlı Fırat Kaya ve Rabun Zinar kod adlı Servet Özalp olduğu belirlendi. O teröristlerin ise 5 gün önce Tunceli’de Kırmızı listedeki örgütün sözde sorumlusu Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban’la birlikte etkisiz hale getirilen 10 terörist arasında yer aldığı ortaya çıktı.
BiR HAİN TESLİM OLDU
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Suriye barınma alanlarından kaçan terörist silahsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde Suriye barınma alanlarından kaçan bir PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu sınırda askere silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.
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