PKK’ya yıldönümünde altın vuruş

TSK, Bingöl’ün Adaklı kırsalında düzenlenen üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist için hava harekatında düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Adaklı kırsalına düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

ER YATKIN’IN İNTİKAMI ALINDI

Geçtiğimiz Haziran ayında Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Karakolu’ndan çıkan askerlere teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda Piyade Er Şevki Eren Yatkın (20) şehit olmuş, 3 asker ise yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Sorej Masiro kod adlı Fırat Kaya ve Rabun Zinar kod adlı Servet Özalp olduğu belirlendi. O teröristlerin ise 5 gün önce Tunceli’de Kırmızı listedeki örgütün sözde sorumlusu Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban’la birlikte etkisiz hale getirilen 10 terörist arasında yer aldığı ortaya çıktı.

BiR HAİN TESLİM OLDU

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Suriye barınma alanlarından kaçan terörist silahsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde Suriye barınma alanlarından kaçan bir PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu sınırda askere silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.