Radara takılan itirafçı oluyor

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yuvalanan kripto uzantıları bir bir çözülmeye devam ediyor. Yüzbaşı Burak Akın’ın mecbur kalarak kendiliğinden teslim olması sonrasında önceki gün, haklarında yakalama ve arama kararı bulunmayan 4 muvazzaf subay daha itirafçı olmak için başvurdu. Çözülmede, TSK içinde yapılan titiz çalışmaların etkili olduğu ifade edildi. FETÖ-metre olarak da kamuoyuna yansıyan kriterler sayesinde örgütle iltisakı olanlar belirleniyor. Son teslim olan iki denizci subayın, FETÖ-metreye takıldığı öğrenildi. Bu yöntemle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 2 bin personel tespit edildi. Bunların 300’ü ise itirafçı oldu. Bu sayı savcılıklarda etkin pişmanlıktan yararlananlar da eklendiğinde 600’ü buluyor.

ETKİLİ METODLAR

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın’ın kendiliğinden “ben FETÖ’cüyüm” diyerek teslim olması ve sonrasında 4 muvazzaf askerin daha aynı şekilde itirafçı olmaları, dikkatleri bir kez daha örgütteki çözülmeye çevirdi. FETÖ’ye karşı yürütülen etkin mücadele ile sıkışan kripto üyelerinçareyi teslim olmakta bulmalarında, örgütle mücadelede geliştirilen metotlar da etkili oldu. Örneğin TSK bünyesinde geliştirilen ve kamuoyuna FETÖMETRE-FETEMATİK olarak yansıyan yöntem, etkili bir mücadele sağlıyor. TSK’nın, FETÖ’cü personeli tespit etmek, kurunun yanında yaşın da yanmaması için belirlediği 224 kriter kriptoları tedirgin etti.

Bu yöntemle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 2 bin personel tespit edildi. Bunların 300’ü ise itirafçı oldu. Bu sayı savcılıklarda etkin pişmanlıktan yararlananlar da eklendiğinde 600’e çıkıyor.

FETÖMETRE ZORLUYOR

Edinilen bilgiye göre önceki gün “FETÖ’cüyüz” diyerek teslim olan 4 muvazzaf askerden ikisi Deniz Binbaşılar B.Y ve H.Ö. İki denizci subay da FETÖMETRE’ye takıldı. İki subayın da ikna yöntemiyle itirafçı olduğu öğrenildi. Deniz Kuvvetleri personeline, yapılan işlemlerin şeffaflığını göstermek ve örgüte bulaşmamış olanların endişelerini ortadan kaldırmak için konferanslar veriliyor. Üst düzey komutanlar, bölge bölge dolaşarak FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri’ndeki yapılanması ve örgüt üyelerinin tespitine ilişkin sistemi personele anlatıyor. Böylelikle FETÖ ile iltisakı bulunmayan personelin huzurla çalışmaya devam etmesi, iltisakı bulunan personelin ise yetkili mercilere başvurarak pişmanlığını ifade etmesi sağlanıyor.

224 KRİTER VAR

TSK, 65 temel başlık ve 224 alt başlık altında personelle ilgili kriterler belirledi. Somut bilgiye dayalı bu kriterler puana dönüştürüldü. Personelin ilişiğinin kesilmesi, kamudan ihracı, hakkında suç duyurusunda bulunulması gibi konularda belirlenen puan aralıkları temel alınıyor. Örneğin; 0-1 arası puan için işleme değer değil, 1-2 puan arası incelemeye değer, 2-3 Geçici Görevden Uzaklaştırma incelemeye alınmalı ve tahkikat yapılmalı 3-4 arası kamu haklarından mahrumiyet için değerlendirilmeli ve hakkında suç duyurusu yapılmalı gibi kıstaslar belirlendi. TSK, “Geçmişini silemezsin” mottosuyla yola çıkarak, FETÖ’cü olduğu iddia edilen personelin geçmişte girdiği sınavları, aldığı puanları tek tek oluşturulan sisteme giriyor. Öğrenciyken, FETÖ’cü olduğu tespit edilen öğretmenlerden aldığı puanlar, öğretmen ise FETÖ’cülere verdiği puanlar. Amir konumunda ise verdiği sicil puanları tek tek sisteme geçirilerek karşılaştırılıyor.

FOTOĞRAF İSTENİYOR

Personel evliyse, nişanlılık dönemine ait fotoğraf talep ediliyor. Katalog üzerinden abi veya ablalar tarafından evlendirilen FETÖ’cülerin nişanlılık veya flört dönemine ait fotoğrafları pek bulunmuyor. Düğün de pek yapmıyorlar. TSK bünyesinde örneğin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, oluşturulan sistemde Bylock kullanıcısı personeli tespit etmek için BTK ve MİT’in yardımıyla geriye dönük 10 yıllık log kayıtlarını aldı. Bu kayıtlarda personelin izin kağıtlarında verdiği irtibat numaraları veya yurt dışına para transferinde verdiği irtibat numaraları, yakınlarının numaraları tek tek tespit edildi.

3 MUVAZZAF DAHA...

Öte yandan teslim olmalar dün de sürdü. Kocaeli Donanma Komutanlığı’nda görevli bir yarbay ve 2 astsubay ile bir öğretmen, FETÖ üyesi olduklarını itiraf ederek, Kocaeli Emniyeti’ne teslim oldu. Haklarında herhangi bir soruşturma bulunmayan yarbay E.K, astsubaylar M.A ve Ü.E. ile eski bir teğmenin öğretmen eşi örgüt üyesi olduğunu söyledi.