Referandum iptal edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de ağırladığı Doğu ve Güneydoğu’dan gelen kanaat önderlerine seslendi.

BÖL, PARÇALA, YUT: İçinde bulunduğumuz kadim coğrafya, gerçekten de sancılı bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz asırda olduğu gibi bu dönemin parolası da ‘Böl, parçala, yönet, hatta yut.’ Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör kantonları bu karanlık projenin bir parçasıdır.

SENARYO AYNI: Bir asır önce dönemin sömürgecileri, Osmanlı’yı “kolay yutulan parça” haline getirmek için ulusçuluk kartını açtı. Günümüzde de aynı aktörler tüm bölgeyi etnik ve mezhep taassubu üzerinden şu anda dizayn etmeye çalışıyorlar. Figüranlar değişmekle babaların yerini oğullar, zalimlerin yerini başka zalimler almakla beraber senaryo, aynı senaryo, o değişmiyor.

OYUNU BOZACAĞIZ: Bölgeye yönelik bu kanlı senaryonun önündeki en büyük engel Türkiye’dir. Bu oyunun başarılı olabilmesi ancak Türkiye’nin zayıflamasına, tökezlemesine ve düşmesine bağlıdır. Türkiye, ‘Kurulan tezgahı, sahiplerinin başına geçiren ülke’ demektir. Bunun için Türkiye içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. Suriye’de ve Irak’ta oynanan bölme, parçalama, etnik ve mezhebi kışkırtma oyunlarının amacı, Türkiye’yi güneyden kuşatmaktır. Allah’ın izniyle bu oyunu bozacağız.

BARZANİ’YE TEPKİ: ‘16 yaşımda benim hayallerim vardı. İşte şimdi o hayallerimi gerçekleştirdim. Bunun, bundan sonrası beni çok da ilgilendirmiyor.’ havasına girmek kuru hayaldi.

NE YAPACAKSIN: Bir tarafında İran, kuzeyinde Türkiye, güneyinde Irak yönetimi, batısında Suriye. Ne yapacaksın, nereye gideceksin, nasıl çıkacaksın? Şimdi bütün hava sahaları da kapatılacak, uçuşlar zaten yasaklandı. Kim gelecek, nasıl gideceksin? Yakında sınırlar da kapatılacak. Nasıl girişini çıkışını yapacaksın?

İSRAİL ARKANDA: Barzani sadece arkanda İsrail var. Sağ tarafına Fransa’nın eski dışişleri bakanını almışsın, sol tarafına da bir başka Yahudi’yi almışsın ve onlarla beraber masa üstünde çalışma yapıyorsun. Onlar dost değil. Onlar bugün senin yanında olur, yarın yok olurlar.

İHANET: Türkiye’nin referadum kararına karşı koyduğu tepkinin ne Kürtlerle ne Kürtlükle bir ilgisi yoktur. Bizim tepkimiz ülkemize danışılmadan böyle bir teşebbüste bulunulmuş olmasıdır. Bu, Irak’ın toprak bütünlüğüne ihanettir.

EL ATINA BİNEN TEZ İNER: Bölgedeki destek gösterilerinde açılan bayraklar, yapılan açıklamalar, bu işin arkasında kimlerin olduğunu ortaya koyuyor. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, ellerinde masumların eksilmeyen kanıyla bölgemizdeki sorunların kaynağı olan bir gücün oyununa geliyor. Atalarımız ne demiş: ‘El atına binen tez iner’. Bunlar şimdi el atına binmişler. Emin olun, Kuzey Irak’ta da yaşanacak olan budur. Kuzey Irak Yönetimi, fitne ateşini yakmaya talip olmuştur.

KALIN: GEREKİRSE AFRİN’E GİRERİZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ‘Afrin’e olası operasyon’ konusunda Türkiye’nin gerekli gördüğünde müdahaleyi yapabileceğine işaret eden Kalın, “Türkiye kendi ulusal çıkarlarını öncelemek suretiyle bu adımları bugüne kadar attığı gibi bundan sonra da atmaya devam edecektir. Türkiye kendi güvenliği için gerekli gördüğü yer ve zamanda müdahaleyi yapar. Cumhurbaşkanımız, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyor. Ona göre herkes aklını başına almalı” dedi.

1244 gün sonra başkanlık edecek

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantılarının 26’ncısı, NG Afyon Wellness Convention Hotel’de düzenlenecek. Katılımcıların 6 Ekim Cuma günü otele giriş yapmasıyla başlayacak toplantı, 3 gün sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 244 gün sonra katılacağı AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na ilk kez “cumhurbaşanı ve parti genel başkanı” sıfatıyla başkanlık edecek. Bu arada Erdoğan, 9 Ekim’de Ukrayna’ya gidecek.

Külliye’de Kuzey Irak zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi dün kabul etti. Külliye’de saat 13.30’da başlayan zirve yaklaşık 45 dakika sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, İran ziyareti ve Kuzey Irak’ta yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu öğrenildi.

Sürpriz görüşme gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i kabul etti. 2.5 saat süren görüşme sonrası Gökçek, Twitter’dan “Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim... Bu gece görüştük. Külliye’nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum...” açıklamasını yaptı.

Külliye’de Kuzey Irak zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi dün kabul etti. Külliye’de saat 13.30’da başlayan zirve yaklaşık 45 dakika sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, İran ziyareti ve Kuzey Irak’ta yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu öğrenildi.