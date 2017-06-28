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Rus gazetesinin Erdoğan iddiası Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı

Rusya'da yayımlanan İzvestiya gazetesi, Erdoğan iddiası Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı geçen gazeteye konuşmasının söz konusu olmadığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampı ziyaret etmesi ardından Rus İzvestiya gazetesine konuştuğu iddia edilmişti. Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını söylediği iddia edilmişti. 
 
CUMHURBAŞKANLIĞI YALANLADI
 
Ancak cumhurbaşkanlığı İzvestiya'nın haberini yalanladı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı geçen gazeteye konuşmasının söz konusu olmadığını belirtti.
 

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