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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye’nin gücünün farkında değiller

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye’nin gücünün farkında değiller.' dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye'nin gücünün farkında değiller." ifadelerini kullandı.
 
Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekonomide son günlerde yaşanan gelişmeler ve ABD'nin aldığı Türkiye'ye yönelik kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
 
Açıklamasında, "Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye’nin gücünün farkında değiller." ifadelerine yer veren Varank, şunları kaydetti:
 
"Sanayicimizin, girişimcimizin ve aziz milletimizin gönlü rahat olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak öncelikli hedefimiz cari açığı azaltacak yerli ve milli üretimi var gücümüzle desteklemektir. Milli Teknoloji Hamlesi'ni bir an önce hayata geçireceğiz. Bakanlığımızın tüm imkanlarını doğru ve odaklı projelerle katma değer üretenlerin hizmetine sunacağız. Hedeflerimizden bir milim dahi geri adım atmayacağız. Allah'ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız."

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