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'Seçim İttifakı' Teklifi Anayasa Komisyonunda 6 saat süren görüşmeler sonunda kabul edildi

Siyasi partilerin ittifak yapmasına olanak sağlayan kanun teklifinin birinci maddesi, 6 saat süren görüşmenin ardından Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

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Meclis Anayasa Komisyonunda AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin saat 14.00'te başlanan görüşmelerine devam ediliyor.

Görüşmelerin altıncı saatinde, aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmelerine olanak sağlayan birinci maddesi kabul edildi.

Öte yandan, CHP'li milletvekilleriyle görüşmeleri yürüten komisyonun Başkanvekili AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz arasında konuşma sürelerine ilişkin tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, amaçlarının görüşmeleri engellemek, uzatmak olmadığını, ancak etraflıca tartışmak, sağlıklı bir çalışma yapmak için söz aldıklarını belirtti. Özel, "Burası mutfak. 'Tuzu bir kez attınız böyle olacak' denemez. Biraz daha tuz atacağız, biraz su ekleyeceğiz. Söz alıp konuşarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öz ise kimsenin konuşma süresine müdahale etmek istemediğini ancak komisyonun bir çalışma ortaya koyabilmesi ve yol alması için bir yöntem belirlemek zorunda olduklarını söyledi.

Komisyonun gündemine bağlı kalması gerektiğinin altını çizen Öz, hep birlikte sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaları gerektiğini vurguladı.

Teklifin görüşmelerine, ikinci madde üzerinden devam ediliyor.

 

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