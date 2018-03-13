Seçim ittifakı teklifi, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi
Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
- AA
Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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