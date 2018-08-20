Seçim startı bayram sonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, yerel seçimlere yönelik ilk hedeflerini de ortaya koyan AK Parti’de hazırlıklar bayramdan hemen sonra başlayacak. Başkan Erdoğan’ın, gerek MKYK, gerekse ardından yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ifade ettiği yerel seçim talimatları doğrultusunda aday belirleme süreçleri hızlı şekilde gerçekleştirilmeye başlanacak. Belediye başkanlarıyla ilgili hazırlanan raporlar değerlendirmeye alınarak, hangileriyle yola devam edilip hangileriyle edilmeyeceğine ilişkin karar da bir an önce verilecek. Başkan Erdoğan’ın özellikle Hatay örneğinden hareketle, belediye başkanlığı AK Parti’de olmamakla birlikte, hem Belediye Meclisi’nde çoğunluğu ellerinde bulundurdukları, hem de milletvekili sayısı bakımından üstün oldukları illere yoğunlaşılmasını istediği öğrenildi. Eskişehir’in de buna benzer bir yapıda olduğuna işaret eden AK Parti kurmayları, ‘kazanma potansiyeli yüksek olan’ bu illere öncelik verileceği ve bir an önce çalışmalara başlanılarak, belediyenin kazanılması için yoğun bir çalışma yürütüleceğine işaret ettiler.

ADAYLARDA DİKKATLİYİZ

Özellikle bu şekilde potansiyel olmasına rağmen kaybedilmiş olan illerdeki ‘kayıp’ nedenleriyle ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Kamuoyu araştırmalarıyla yerelde potansiyeli en yüksek olan isimlerin kimler olduğu belirlenirken, hem de geçmişte aday belirleme sürecinde yaşanan sorunların ne ölçüde etkili olduğu ölçülecek. Böylece geçmişte sadece ‘yanlış aday’ nedeniyle kaybedilmiş olan iller ve ilçeler de tespit edilecek.”

YEREL SEÇİMLE İLGİLİ TOPLANTI