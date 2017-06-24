Şehitlikte gözü yaşlı bayram
Şehitlikler Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınlarıyla doldu. Aileler, Kur’an-ı Kerim okudu, dualar etti.
Şehit ağabeye kiraz
Çorum Şehitliği’nde Mardin’de geçen yıl şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Faruk Darbaş’ın kardeşi Zeynep, ağabeyinin mezar taşına kiraz, ziyaretçiler için bayram şekeri ve çocuklara balonlar bıraktı. Zeynep Darbaş’ın ağabeyi için mezar taşına bıraktığı not, okuyanları duygulandırdı: “Bak sana kiraz getirdim. Geçen yıl bahçenin kirazı için kavga etmiştik. Artık bizim bahçe değil, vatan topraklarında yetişen tüm kirazlar senin. Cennet bahçesinin kirazları da senin. Görürsün diye yazdım bu notu. Görürsen rüyama gel. Bu bayram yine sevindir bizi. Bak artık zibidilik yapmıyorum. Ödül olarak gel. Bu gece erken uyuyup seni bekleyeceğiz. Buraya her bayram uzattığın serçe parmağını öpmeye geldim. Müsaadenle bugün toprağını gözyaşımla sulamaya geldim.”
Evladımın boynuna sarılmayı özledim!..
Şırnak’ta 1994 yılında şehit düşen Deniz Piyade Komando Er Sadık Çelik›in annesi Hanife Çelik, 23 yıldır tek evladının yasını tutuyor. Anne Çelik, “Bizim bayramlarımız her burada geçiyor. En çok da evladımın boynuna sarılmayı özledim” dedi.
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