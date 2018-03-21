Senaryoları çabuk çoktu

CHP eski milletvekili Şahin Mengü’nün oğlu, terör örgütü FETÖ sanığının Avukatı Burak Mengü’nün, sosyal medyadan yaydığı asparagas kampanya kısa sürede çöktü. Avukatlık yapan Burak Mengü, twitter hesabından ‘Sivil polisler tarafından gözaltına alınıp darp edildiğini’ iddia etti. Nevşin Mengü de, kardeşinin bu iddiasını Birgün’deki köşesinde yazınca, Cumhuriyet’ten Hürriyet’e, İsmail Saymaz’dan, Zafer Arapkirli’ye kadar pek çok isim sosyal medyada bu iddia üzerinden Türkiye’yi karalama kampanyası yürüttü.

‘SUÇ UYDURMA’ SUÇU

Organize kampanya, 1990’ların faili meçhul olaylarına gönderme yapan ‘Beyaz Toros’ benzetmesine kadar vardırıldı. Ancak, Burak Mengü’nün ‘Gözaltında darp edildiğini’ iddia ettiği saatlerde, değil gözaltına alınmak, bir müvekkiliyle görüştüğü görüntülerle tespit edildi. Yalan üzerine algı operasyonu yürüten Burak Mengü’yü ‘Şikayetini geri almak’ da kurtaramadı, hakkında ‘Yalan beyan ve suç uydurmaktan’ soruşturma açıldı. Mengü’nün söylediği saat ve yerlerdeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyen İstanbul polisi, o gün bir müvekkiliyle buluşan Burak Mengü’nün Ümraniye’ye gittiği ardından saat 19.00 sıralarında aynı kişi tarafından Levent’te bırakıldığını ve bir kaçırma ya da darp olmadığını belirledi. Ayrıca ifadesi alınan müvekkil H.K.T. de Burak Mengü’nün o gün kendisiyle birlikte olduğunu teyit etti. Polisin verdiği bilgiye göre Nişantaşı’ndaki bir hastaneden çıkan Burak Mengü, bir müvekkilinin aracına bindi. Buradan Anadolu yakasına geçti. Daha sonra müvekkiliyle birlikte Zincirlikuyu’ya döndü. Adım adım incelenen görüntülerde darp edilme ve boş araziye bırakılmaya rastlanmadı.

KÖŞESİNE TAŞIDI

Bu gelişmelerin ardından Burak Mengü şikayetini geri çekti ama Mengü’nün neden böyle bir yalan konuştuğunu kimse anlayamadı. Savcılık, Burak Mengü hakkında adli birimlere yalan beyanda bulunma ve suç uydurmak iddiasıyla soruşturma açtı. Nevşin Mengü de kardeşinin gözaltına alınma iddiasıyla ilgili olarak “Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?” açıklaması yaptı. Burak Mengü, Hürriyet’e yaptığı açıklamada Cihangir’deki evinden alındığını, tartaklandığını ve daha sonra Dudullu’ya bırakıldığını söyledi.

Av. Burak Mengü’nün hayal ürünü paylaşımı Hürriyet, Birgün, Cumhuriyet başta olmak üzere çeşitli medya organlarınca kampanyaya dönüştürüldü. İsmail Saymaz ve Zafer Arapkirli de yalanı yaymaya çalıştı.