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Siviller için üç güvenli koridor

Mehmetçik ve ÖSO’nun planlandığı şekilde başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekatı, üç ana eksen üzerinden devam ediyor.

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Cinderes, Badınlı ve Duraklı hatlarından ilerleyecek olan ÖSO, Afrin’in merkezine girecek. Cinderes-Badınlı-Duraklı’da güvenli noktalar belirlenerek siviller için de bir koridor oluşturulacak ve güvenli alana geçişleri sağlanacak.  

Bundan sonraki süreçte operasyon belli noktalardaki kontrolün sağlanmasıyla ilerleyecek. İlerleme üç hat üzerinden gerçekleşecek. Operasyon bir üçgen şeklinde ilerleyecek. İlk hat Kilis’in güneydoğusunda yer alan Duraklı Kasabı’ndan ilerleyecek. Afrin’in kuzey doğusunda yer alan Duraklı’da ilk güvenli nokta oluşturulacak. İkinci hat Afrin’in batısına denk gelen Badınlı’dan başlatılacak. Badınlı’ya ikinci güvenli nokta tesis edilecek. Üçüncü hat ise Cinderes üzerinden gelişecek. Cinderes’te de kontrol noktası kurulacak. 

Bu kontrol noktaları aynı zamanda Afrin’den çıkacak sivillerin güvenli alana taşınması için de kullanılacak. Siviller bu 3 hatta oluşturulacak güvenlik koridoruyla tahliye edilecek. 

Son hamle olarak Azez tarafından bir müdahale yapılabileceği de belirtiliyor. Azez tarafından yapılan müdahalede Minnağ Havaalanı’nın bulunduğu yer ve Tel Rıfat’ın tamamen kontrol altına alınması gerekiyor. Bu hat şu an terör örgütünce, rejim kontrolündeki Nubul ve Zehra alanlarına geçişte kullanılıyor.  lLÜTFİ KAPLAN/ ANKARA

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