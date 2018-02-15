Sivillere ‘mayın’ tuzağı

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Suriye’nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK’ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 26’ncı gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 485’e yükseldi. Bugüne kadar 31 askerin şehit olduğu harekatta Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Şeyh Huruz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör hedefler, Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına alındı. TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Kude köyünü de kurtardı.

YASAKLI PATLAYICI

Harekatın başından bu yana Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 36’sı köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 14’ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 54 noktayı örgütten kurtarılmış oldu. Teröristlerden arındırılan bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını da ele geçirildi. Tespiti zor olan anti-personel mayınları, bölgede yaşayan sivilleri tehdit ediyor. TSK ve ÖSO birliklerine, yasaklanan mayınla zayiat verdirmeyi hedefleyen kanlı örgütün, insani hiçbir hassasiyeti olmadığı da bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Yasaklanan anti-personel mayını, çoğu masum ve korunmasız siviller ile özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin ölümüne ya da sakatlanmasına neden oluyor. Bu mayınlar, mültecilerin ve iç göçe maruz kalan kişilerin yurtlarına dönmelerine mani olduğu gibi yerleştirildikten sonra yıllarca diğer vahim neticelere de yol açabiliyor. Teröristlerin terk edip kaçtıkları birçok barınak, sığınak ve beton mevzi de ele geçirildi. Bazı sığınakların girişlerinin gizlenme şekli ise dikkati çekti. Teröristlerce kazılan sığınakların özellikle İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespitinin önlenmesi için girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı belirlendi. Ayrıca bu sığınakların girişlerinin de naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği saptandı.

ZATİ BULUYOR!

Teröristlerden temizlenen, stratejik öneme sahip Burseya Dağı’na tuzaklanan patlayıcılar, uzman ekiplerce tek tek imha ediliyor. Teröristlerin beton blok ve tünellerle adeta kaleye dönüştürdüğü dağda, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ), özel eğitimli köpeklerle aralıksız çalışıyor. Aralarında anti tank mayınları ile cep telefonu ve telsiz gibi cihazlar yardımıyla uzaktan kontrol sağlanabilen el yapımı patlayıcıların da bulunduğu mühimmatı imha eden ekipler, arama tarama çalışmaları sırasında patlayıcı tespit dedektörleri ve sinyal kesici jammer da kullanıyor. Dağın farklı noktalarına tuzaklandığı belirlenen patlayıcılar, bölge güvenliği sağlandıktan sonra kontrollü infilak ettiriliyor.Özellikle askeri birliklerin geçiş güzergahlarına tuzaklanmış patlayıcıların imhası sürerken, bölgede bol miktarda yabancı menşeli anti tank mayını bulunması dikkati çekiyor.

METİ görevlilerinin çalışmalarına mayın arama köpeği 5 yaşındaki “Zati” de destek veriyor. Özellikle mayınların bulunmasında başarılı olan “Zati”, bugüne kadar onlarca mayının yerini tespit ederek, ekiplerin işini kolaylaştırdı.