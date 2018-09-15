Soçi’de sürpriz zirve

Suriye’de ve İdlib’te kalıcı çözüm için Tahran’da yapılan Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılan üçlü zirvenin ardından Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında pazartesi Rusya’nın Soçi kentinde sürpriz bir ikili görüşme yapılacağı açıklandı.

SİLAH BIRAKMALI

Diplomatik kaynaklara göre, iki lider arasındaki görüşmede İdlib’te sivillerin korunarak HTŞ gibi grupların silahsızlandırılması, silah bırakacak örgüt mensuplarına dair nasıl bir yol izleneceği, ateşkes çağrısına uymayan gruplara yönelik nokta operasyonları formüllerinin ele alınması bekleniyor. Astana sürecinin üç ülkesi Türkiye, Rusya, İran devlet liderlerinin 7 Eylül’de yayınladığı 12 Eylül’deki Tahran Bildirgesi’nde, Başkan Erdoğan’ın girişimleriyle İdlib’e büyük bir harekat yapılması kitlesel göçlerin önüne geçilmiş, 12 maddelik bildirgeyle İdlib’te sivil halkın korunması ve silahlı gruplara ateşkes çağrısı yapılması kararı alınmıştı.

TARİHİ BELİRSİZ KALMIŞTI

Zirvedeki kararlardan bir diğeri, İdlib konusundaki ilerlemenin ele alınması için Türkiye, İran ve Rusya arasında, Soçi şehrinde üçlü zirve gerçekleştirilmesiydi ancak bu görüşmenin tarihi belirsiz kalmıştı. Dün hem Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Rus yetkililer, Erdoğan ve Putin arasında, Tahran zirvesinden 10 gün sonra Soçi’de ikili zirve yapılacağını açıkladı.

SİVİLLER HEDEF OLAMAZ

Resmi ziyaret için Pakistan’da bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin BM ve diğer ülkelerle görüşmelerinin de sürdüğünü bilirterek İdlib’te “Terör örgütleriyle mücadele kisvesi altında hiç ayrım yapılmaksızın sivil, kadın, çocuk herkesin bu şekilde öldürülmesi insani değildir, doğru değildir. Bu şekilde barış ve huzur getiremeyiz” dedi.