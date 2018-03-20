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Star Afrin’de ne dediyse o oldu 

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlarken sözde askeri uzmanlar ve gayri milli kesimler ‘Türkiye yıllarca çıkamayacağı bir bataklığa giriyor’ dedi.

  • HABER MERKEZİ
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Harekatın, ülke içinde Kobani olayları gibi PKK’nın yeni bir kaos saldırılarına dönüşeceği iddia edildi. Ama STAR gazetesi, harekatın ilk gününden son gününe uzanan manşetleriyle yine Türkiye’nin doğru bilgilendirildiği adres oldu. 20 Ocak’ta başlayan harekat için 21 Ocak’ta ‘Afrin’e 60 günde özgürlük gelir’ manşeti atan STAR, arkadaşımız Selim Efe Erdem’in görüştüğü ve bölgeyi yeraltı tünellerine kadar bilen emekli albay ve ASSAM güvenlik uzmanı Arsan Ergül’den aktardığı bilgilerle harekatın tüm detaylarını ortaya koydu. TSK’nın sivil hassasiyeti istismar edilerek ‘Yavaş ilerliyor’ dezenformasyonu yapılan harekatın ne zaman biteceğini de yine STAR duyurdu. Deneyimli arkadaşlarımız Kemal Gümüş ve Adnan Gül, ÖSO Genelkurmay Başkanı Adnan Ahmet ile konuşarak ‘Afrin’in en geç bir haftada’ terör örgütü PYD/PKK’dan temizleneceğini duyurdu. STAR 16 Mart’ta bu manşeti atarken, 18 Mart’ta Genelkurmay tarafından yapılan açıklamada, Afrin kent merkezine girildiği duyuruldu. 

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