Suçlamalar diz boyu hâlâ suçsuzum diyor
FETÖ ağı gibi bir suç şebekesi olduğu belirtilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 çete üyesi tutuklandı. Oktar, küçük kızlara cinsel taciz iddialarını reddetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adnan Oktar ve çetesine yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 187 zanlıdan 182’si adliyeye getirildi, 5’i ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan ve Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 116 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘şantaj’, ‘mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma’, ‘cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklandı. Ayrıca 3’ü savcılık sorgularının ardından, 9’u da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen diğer 54 şüphelinin sorguları ise devam ediyor.
Adnan Oktar tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgusunda, suçlamaları kabul etmedi.Geniş bir arkadaş grubu olduğunu söyleyen Oktar, “Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim. Ayda 3 bin 500 TL gelirim olmakla başkaca bir gelirim yoktur. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurt dışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum.
BENİ HERKES GÖRÜR
Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. Halkın içinde yaşayan bir kişiyim, milletin içinde yaşayan TV’de yaşayan bir kişi olmakla herkes halk da beni görür tanır. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim. Dürüst insanlarla yaşamayı seven, dost olmayı seven, arkadaş çevresi olan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum. Kabul etmiyorum. Bize karşı atak yapan bu grup 25-30 kişilik bir gruptur. Bunları da biliyoruz. İnternette de bunları yapılacak operasyonları ifşa eden kişiler vardır. Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum.
iFTiRALARI KABUL ETMiYORUM
Bu da iftiradır. Buna aşırı bir abartı yapılmaktadır. Kız çocuklarının ailelerine 50 bin TL para vererek onları aldığımıza dair iddialar vardır. Halbuki ben hayatımın her evresinde dikkatli olduğu gibi kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. O bahse konu küçük kızla annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almadım, bahçede görüştük gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Atatürkçü milliyetçi bir kişiyim. Suçsuzum serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.
ÖRGÜTÜN iSRAiLLE BAĞLANTISI BABUNA
Terör örgütü FETÖ gibi yapılanan Adnan Oktar ve örgütünün İsrail devleti olan gizli görüşmelerini, örgütün sözde İmam Kardeşler Grubu yöneticisi olan Dr. Oktar Babuna’nın yürüttüğü iddia edildi.
Vatandaş 13 bin defa şikayet etti
Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 1 Haziran 2014-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında A9 TV’ye yönelik 13 bin 313 şikayet ulaştı. RTÜK’e ulaşan bu şikayetler en fazla ‘Genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık’ gerekçesiyle yapıldı. Gelen şikayetleri de inceleyerek Oktar’ın kanalı A9 TV’ye en üst orandan 7 kez idari para, 3 kez uyarı ve 5 defa program durdurma cezası uyguladı.
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