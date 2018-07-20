Suçlamalar diz boyu hâlâ suçsuzum diyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adnan Oktar ve çetesine yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 187 zanlıdan 182’si adliyeye getirildi, 5’i ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan ve Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 116 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘şantaj’, ‘mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma’, ‘cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklandı. Ayrıca 3’ü savcılık sorgularının ardından, 9’u da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen diğer 54 şüphelinin sorguları ise devam ediyor.

Adnan Oktar tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgusunda, suçlamaları kabul etmedi.Geniş bir arkadaş grubu olduğunu söyleyen Oktar, “Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim. Ayda 3 bin 500 TL gelirim olmakla başkaca bir gelirim yoktur. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurt dışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum.

BENİ HERKES GÖRÜR

Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. Halkın içinde yaşayan bir kişiyim, milletin içinde yaşayan TV’de yaşayan bir kişi olmakla herkes halk da beni görür tanır. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim. Dürüst insanlarla yaşamayı seven, dost olmayı seven, arkadaş çevresi olan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum. Kabul etmiyorum. Bize karşı atak yapan bu grup 25-30 kişilik bir gruptur. Bunları da biliyoruz. İnternette de bunları yapılacak operasyonları ifşa eden kişiler vardır. Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum.