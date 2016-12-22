'Suikastçý FETÖ üyesi'

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Rusya’nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u silahlý saldýrý sonucu öldüren saldýrgana iliþkin, “Baðlantýlarýn öncelikli olaný tamamýyla Feto Terör Örgütüne mensup olduðudur yani bunu gizlememize filan gerek yok. Yetiþtiði yerden tut, iltisaklarýna varýncaya kadar onlar bunu gösteriyor” dedi.

Arnavutluk Cumhurbaþkaný Bujar Nishani ile düzenlediði ortak basýn toplantýsýnda konuþan Erdoðan, bir gazetecinin Karlov’un ölümüyle ilgili soruþturmada gelinen son durumu sormasý üzerine, þu açýklamalarda bulundu:

HALA POLÝSÝN ÝÇÝNDELER

“Baðlantýlarýn öncelikli olaný tamamýyla Feto Terör Örgütü’ne mensup olduðudur, yani bunu gizlememize filan gerek yok. Yetiþtiði yerden tut, iltisaklarýna varýncaya kadar onlar bunu gösteriyor. Þunu çok açýk net söylemek zorundayým, maalesef tabii silahlý kuvvetlerimizin içerisinde olduðu gibi polis teþkilatýmýzýn içerisinde de ne yazýk ki bu kirli örgüt hala var. Bunlarýn temizlenmesi de tabii ki devam ediyor, devam edecek. Ýþte ByLock olaylarýydý vesaire bunlarýn temizlenmesine devam ediyoruz. Onun için tabii hassas olmak durumundayýz ve bu hassasiyetle devam etmek durumundayýz.”

Müstesna bir diplomat

Rus Büyükelçi Karlov’un böyle bir suikast ile hayatýný kaybetmesinin kendilerini üzdüðünü ifade eden Cumhurbaþkaný Erdoðan, þunlarý kaydetti:

“Þu üç yýllýk Türkiye’deki görevi esnasýnda müstesna diplomatlardan bir tanesi olarak ben kendisini gördüm, tanýdým. Türkiye’nin iç iþlerinde hiçbir zaman müdahil olmamýþ tam aksine ‘Türkiye-Rusya münasebetlerini daha iyi bir noktaya nasýl taþýrým’ bunun gayreti içerisinde olmuþ bir diplomattý, bundan dolayý kendisine tekrar rahmet diliyorum.

BEDELÝNÝ ÖDEDÝ

Öbürü, tabii bedelini ödedi. Bazýlarý spekülasyonlar yapýyorlar, ‘Niye iþte canlý yakalanmadý da þöyle oldu, böyle oldu.’ Canlý yakalamaya çalýþtýðýnýz zaman bedel ödendiðinde de iþte Ýstanbul’da olduðu gibi. Ne oldu? ‘Bir tanesini canlý yakalayalým’ dediler, 5 tane polis üzerine gitti, bir kiþi orada 5 polisimizi þehit etti. Yani bunlar o andaki ruh halidir, o andaki tasarruf halidir. Bu tasarruflarda bazen baþarýlý olursunuz, bazen baþarýlý olmayabilirsiniz. Burada da tabii vuran arkadaþýmýz, kendi elini tekrar öbür tarafa doðru sallayýnca ‘Buradan bir bomba mý çýkaracak acaba’ endiþesiyle kalkýp onu orada vurma durumunda kaldý.”

MÜÞTEREK SORUÞTURMA

Cumhurbaþkaný Erdoðan, “Bundan sonraki süreci de tabii þu anda Rusya’dan da biliyorsunuz gelen soruþturma heyetiyle bizim soruþturma heyetlerimiz birlikte çalýþmalarýný yürütüyorlar. Birlikte bu çalýþmayý yapmak suretiyle de temenni ediyorum ki en kýsa zamanda bir neticeye varýlacak. Bu kiþinin yurt dýþýndaki baðlantýlarý nelerdir, buna yönelik de bazý ipuçlarý var. Þu anda Milli Ýstihbarat Teþkilatýmýz, diðer soruþturma birimlerimiz, çalýþmalarý sürdürüyor. Nihai neticeyi de tabi neticelendikten sonra açýklayacaðýz” diye konuþtu.

EL-BAB KUÞATMA ALTINDA

Erdoðan, TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun El-Bab’a girdiði yönünde bilgiler bulunduðu belirtilerek, El-Bab’daki son duruma iliþkin soruyu þöyle cevapladý: “Akþam saatlerinde Genelkurmay Baþkanýmýzla görüþtüm. Þu anda El-Bab tamamýyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafýndan kuþatma altýndadýr. Tabii DEAÞ artýk orada son havliyle her türlü yola baþvuruyor ve canlý bomba olarak, el yapýmý bombalarla her türlü saldýrýyý yapýyor. Bu son kýsýmda tabii maalesef birkaç þehidimiz, yaralýlarýmýz oldu ama artýk El-Bab’ýn Halep’le olan yol hattý tamamýyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altýnda. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamýyla düþer ve El-Bab’ýn kendi insaný, halký kendi topraklarýna yerleþme imkanýný bulmuþ olur.”