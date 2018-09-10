Tahran Bildirisi’nde ABD’ye de gönderme yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla gerçekleşen ve İdlib’de tüm taraflara “silah bırakın” çağrısı yapılan Tahran Zirvesi’nde, ABD ve hamiliğini yaptığı terör örgütü PYD/YPG’ye yönelik kararlı mesajlar da verildi.

Zirvenin 12 maddelik sonuç bildirgesinin 2’nci maddesinde, ABD’nin terör örgütü PYD üzerinden Suriye’de sahnelemek istediği “ayrılıkçılık” senaryosuna dikkat çekilerek bu girişimlere karşı net duruş sergilendi.

OLDUBİTTİYE İZİN YOK

Bildirgede Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğine yönelik oldubittilere izin verilmeyeceğinin altı çizildi.(Akşam)