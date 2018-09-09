Tatbikat savaşları

Rusya ile ABD arasında artan gerilim Suriye üzerinde giderek tırmanıyor. Rusya’nın Doğu Akdeniz’de tarihinde ilk kez tatbikat başlatmasının ardından ABD’de de Suriye’nin güneyinde askeri manevralar başlattığını duyurdu. Çok sayıda silahlı grupların çatışma halinde olduğu bölgede iki süper gücün de aynı zamanda birbirlerine karşı başlattığı tatbikatlar endişeleri artırdı. Rusya Askeri Deniz Filosu Komutanı Vladimir Korolev dün yaptığı açıklamada Akdeniz’de devam eden tatbikatın icra edileceği bölgelerin gemiler ve uçuşlar için tehlikeli ilan edildiğini bildirdi. Korolev, Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Hazar Filoları ile uzak mesafe uçaklarının da katılacağı tatbikatta 26 savaş gemisi ve 34 uçak ve helikopter kullanılacağını kaydetti. Korolev, şu bilgileri verdi: “Tatbikat sırasında Tu-160 stratejik füze taşıyıcıları, Tu-142, İl-38, Su-33 ve Su-30sm uçakları uçuşlar gerçekleştirecek.

TEHLİKELİ BÖLGE

Uluslararası kurallara istisnasız uyma ve aynı zamanda güvenliğin sağlanması hedefiyle tatbikatın düzenleneceği bölgeler daha önceden uçuş ve gemicilik için geçici olarak tehlikeli ilan edildi.”

İNGİLİZ GEMİLERİ AKDENİZ'E GELDİ

Öte yandan Rus basınının aktardığına göre, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait Talent nükleer denizaltısının, dün 10 kruz füzesiyle birlikte Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiğini bildirdi. Cebelitarık Boğazı’ndan önceki günlerde 12 Tomahawk füzeli Newport News denizaltısının da geçtiği aktarılmıştı.