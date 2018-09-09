Tatbikat savaşları
Rusya ve ABD’nin etkinlik mücadelesinin hesaplaşma sahası olan Suriye’de her iki ülke de aynı tarihlerde tatbikat başlatması endişeleri artırıyor. Rusya Doğu Akdeniz’de ABD ise Suriye’nin güneyinde askeri manevralar yürütüyor.
Rusya ile ABD arasında artan gerilim Suriye üzerinde giderek tırmanıyor. Rusya’nın Doğu Akdeniz’de tarihinde ilk kez tatbikat başlatmasının ardından ABD’de de Suriye’nin güneyinde askeri manevralar başlattığını duyurdu. Çok sayıda silahlı grupların çatışma halinde olduğu bölgede iki süper gücün de aynı zamanda birbirlerine karşı başlattığı tatbikatlar endişeleri artırdı. Rusya Askeri Deniz Filosu Komutanı Vladimir Korolev dün yaptığı açıklamada Akdeniz’de devam eden tatbikatın icra edileceği bölgelerin gemiler ve uçuşlar için tehlikeli ilan edildiğini bildirdi. Korolev, Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Hazar Filoları ile uzak mesafe uçaklarının da katılacağı tatbikatta 26 savaş gemisi ve 34 uçak ve helikopter kullanılacağını kaydetti. Korolev, şu bilgileri verdi: “Tatbikat sırasında Tu-160 stratejik füze taşıyıcıları, Tu-142, İl-38, Su-33 ve Su-30sm uçakları uçuşlar gerçekleştirecek.
TEHLİKELİ BÖLGE
Uluslararası kurallara istisnasız uyma ve aynı zamanda güvenliğin sağlanması hedefiyle tatbikatın düzenleneceği bölgeler daha önceden uçuş ve gemicilik için geçici olarak tehlikeli ilan edildi.”
İNGİLİZ GEMİLERİ AKDENİZ'E GELDİ
Öte yandan Rus basınının aktardığına göre, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait Talent nükleer denizaltısının, dün 10 kruz füzesiyle birlikte Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiğini bildirdi. Cebelitarık Boğazı’ndan önceki günlerde 12 Tomahawk füzeli Newport News denizaltısının da geçtiği aktarılmıştı.
‘RUS TEHDİDİNE KARŞI HAZIRLIK’
Doğu Akdeniz’de Rus tatbikatı devam ederken Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile DEAŞ karşıtı koalisyona bağlı askerlerin, Suriye’nin güneyindeki El Tanf bölgesinde askeri tatbikata başladığını duyurdu. CENTCOM Sözcüsü yüzbaşı Bill Urban’ın yaptığı yazılı açıklamada, tatbikatın önceki gün başladığını belirterek El Tanf bölgesinde yer alan DEAŞ karşıtı koalisyona ait garnizon çevresindeki 55 kilometrelik alanda icra edildiği belirtildi. Tatbikatın, kaç gün süreceği konusunda bilgi verilmedi. Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, tatbikata 100’den fazla Amerikan askerinin katılacağını ve tatbikatın birkaç gün süreceğini söyledi. Aynı yetkili, CENTCOM açıklamasında Rusya’nın, ABD’ye operasyon konusunda uyarıda bulunduğu iddiasına yer verilmediğini ancak söz konusu tatbikatın “Rusya tehdidine karşı bir hazırlık” olduğunu dile getirdi. Amerikan medyasında, DEAŞ karşıtı koalisyonun El Tanf’ta yer alan garnizonuna yakın bölgede “Rusya’nın Esad rejimiyle birlikte operasyon yapacağı” ve “bu konuda ABD’yi birkaç kez uyardığı” iddia edilmişti.
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