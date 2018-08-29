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TBMM Başkanı Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

  • İHA
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayında basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
 

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