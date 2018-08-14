Terör listesine 7 çizik daha attık

Aranan teröristler listesinde milyonlarca lira ödül ile aranan bebek katilleri teker teker liste dışı kalıyor. Yurt içi ve yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonları meyvesini verdi. İçişleri Bakanlığı son bir haftadaki terörle mücadelenin bilançosunu açıkladı.

KIRMIZI LİSTEDEYDİ

Bakanlığın açıklamasına göre son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 218 operasyon düzenlendi.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36’sı ölü, 3’ü sağ, 9’u teslim olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında, terör arananlar kırmızı listede bulunan “Atakan Mahir” kod adlı İbrahim Çoban, turuncu listedeki “Deniz Doğan” kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş, gri listedeki “Şahin Zaza” kod adlı Ahmet Dorak, turuncu listede yer alan “Serkeft Şiyar” kod adlı vehbi Taş, “Delila Ciya” kod adlı Ceylan Buğan ile “sözde sorumlu” olduğu tespit edilen “Roni Munzur” kod adlı Mahmut Laçin, Agit Kılıç adlı teröristlerin de bulunduğu bildirildi.

EYP’LER İMHA EDİLDİ

Şehirde ve kırsalda düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ üyesi 483 terörist gözaltına alınırken Tunceli, Hakkari ve Bitlis’te yürütülen operasyonlarda, 7 el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın imha edildi. 160 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 31 el bombası, 3’ü füze 28’i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 39 silah ile bin 329 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

FİNANSA DARBE

Terör örgütlerinin önemli gelir kalemi uyuşturucuya da darbe vuruldu. Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 725 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 ton 899 kilogram uyuşturucu madde, 7 bin 961 adet uyuşturucu hap, 219 bin 759 kök uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitki ile 355 bin 487 paket kaçak sigara ve 23 ton 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

PKK bitti hayat geldi

Yıllarca terör olaylarından dolayı gidilemeyen Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesi huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı. PKK’ya dağların dar edilmesiyle birlikte vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Bölgedeki Hezil Çayı ise güney sahillerini aratmıyor. Dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken Hezil Çayı’na akın eden vatandaşlar, piknik yapıp çay suyunda serinliyor. Kumlarda güneşlenen vatandaşlar bölgede doğa yürüyüşü yapmayı da ihmal etmiyor. Vatandaşlar, “Kaç yıl öncesine kadar biz rahat çıkamıyorduk. Denizde olduğu gibi sahil ve kumsalları var. Burası güvenilir ve rahat artık. Herkese tavsiye ediyoruz. Gelsinler görsünler” dedi.