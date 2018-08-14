Terör listesine 7 çizik daha attık
Geliştirilen yerli ve milli silahlar ile kahraman Türk askeri PKK’lılara dağları dar etti. TSK’nın inlerine girdiği teröristler ağır kayıplar vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kırmızı, turuncu ve gri listedeki 7’si sözde üst düzey, 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Aranan teröristler listesinde milyonlarca lira ödül ile aranan bebek katilleri teker teker liste dışı kalıyor. Yurt içi ve yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonları meyvesini verdi. İçişleri Bakanlığı son bir haftadaki terörle mücadelenin bilançosunu açıkladı.
KIRMIZI LİSTEDEYDİ
Bakanlığın açıklamasına göre son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 218 operasyon düzenlendi.
Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36’sı ölü, 3’ü sağ, 9’u teslim olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında, terör arananlar kırmızı listede bulunan “Atakan Mahir” kod adlı İbrahim Çoban, turuncu listedeki “Deniz Doğan” kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş, gri listedeki “Şahin Zaza” kod adlı Ahmet Dorak, turuncu listede yer alan “Serkeft Şiyar” kod adlı vehbi Taş, “Delila Ciya” kod adlı Ceylan Buğan ile “sözde sorumlu” olduğu tespit edilen “Roni Munzur” kod adlı Mahmut Laçin, Agit Kılıç adlı teröristlerin de bulunduğu bildirildi.
EYP’LER İMHA EDİLDİ
Şehirde ve kırsalda düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ üyesi 483 terörist gözaltına alınırken Tunceli, Hakkari ve Bitlis’te yürütülen operasyonlarda, 7 el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın imha edildi. 160 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 31 el bombası, 3’ü füze 28’i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 39 silah ile bin 329 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.
FİNANSA DARBE
Terör örgütlerinin önemli gelir kalemi uyuşturucuya da darbe vuruldu. Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 725 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 ton 899 kilogram uyuşturucu madde, 7 bin 961 adet uyuşturucu hap, 219 bin 759 kök uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitki ile 355 bin 487 paket kaçak sigara ve 23 ton 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
PKK bitti hayat geldi
Yıllarca terör olaylarından dolayı gidilemeyen Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesi huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı. PKK’ya dağların dar edilmesiyle birlikte vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Bölgedeki Hezil Çayı ise güney sahillerini aratmıyor. Dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken Hezil Çayı’na akın eden vatandaşlar, piknik yapıp çay suyunda serinliyor. Kumlarda güneşlenen vatandaşlar bölgede doğa yürüyüşü yapmayı da ihmal etmiyor. Vatandaşlar, “Kaç yıl öncesine kadar biz rahat çıkamıyorduk. Denizde olduğu gibi sahil ve kumsalları var. Burası güvenilir ve rahat artık. Herkese tavsiye ediyoruz. Gelsinler görsünler” dedi.
‘Türklüğümüz ve Kürtlüğümüzle gurur duyuyoruz’
Terör örgütü PKK, 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30’da Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği, 1 askerin şehit olduğu, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı ilk saldırılarının ardından Türkiye’de huzur ve kardeşliği bozma hedefiyle 34 yıl boyunca hain saldırılarını sürdürdü.
PKK’nın, 1980 ve 1990’lı yıllarda yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi. Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993’te PKK’lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13’ü çocuk 22 kişinin acısı aradan geçen 23 yıla rağmen unutulmadı. Henüz 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış küçük Serkan’ın fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna da göstermiş oldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra “bebek katili” olarak hafızalara kazındı.
Terör örgütü PKK’nın ilk saldırıyı gerçekleştirdiği Siirt’in Eruh ilçesinde vatandaşlar terör örgütüne büyük öfke duyuyor. Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın’ın şehit düştüğü, o karanlık geceyi unutmayan Eruh’taki ilk saldırının tanıkları, teröre duydukları kin ve nefreti dile getirirken, devletin PKK’ya karşı kararlı mücadelesini sonuna kadar destekliyor.
TESLİM ETMEDİLER
Henüz 17 yaşındayken terör örgütünün saldırısına tanık olan Cevher Çiftçi, saldırıda jandarmada yazı işlerinde görevli Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın’ın şehit düştüğünü ifade etti. Çiftçi, “Allah rahmet eylesin. Bütün Eruh halkı ona çok üzüldü. Daha sonra adı ilçe merkezindeki bir caddeye verildi ve anısına ilçe meydanında saat kulesi yapıldı. İsmi Eruh’ta yaşatılıyor ve yaşatılmaya da devam edecek” dedi.
54 köyden yaklaşık 45’inin terör saldırıları ve baskılar nedeniyle boşaltıldığını dile getiren Çiftçi, “Teröristler banka müdürünü bulmak için çok çaba gösterdi, ilçe halkını tehdit ettiler. Banka müdürü de o sırada Eruh halkının arasında kahvedeydi. Baskılara rağmen Eruhlular banka müdürünü onlara teslim etmedi, devlet bankasını soymalarını engelledi.”
TERÖRLE ANILDI
Emin Beştaş ise saldırının yaşandığı dönemde 32 yaşında olduğunu anlatarak, kahvehanede oturdukları sırada teröristlerin ilçeyi bastığını belirtti. Beştaş, “Bizlere, ‘Sizi kurtarmaya geldik, sizin için geldik.’ dediler. O güne kadar huzurlu olan ilçe o günden sonra terörle anıldı” diyerek konuştu.
EZİYET ETTİLER
Menüh Erdoğan, 14 yaşında saldırıya tanık olduğunu belirterek, “Maalesef saldırıları bugüne kadar da devam ediyor. Bizlere haksızlık yapıldı, eziyet ettiler. Mağdur olduk. Kimi tarlasını kimi bahçesini kimi hayvanını bıraktı. Terör nedeniyle hem ilçemiz hem bölgemiz hep geride kaldık. Bayrağımız, Türklüğümüz ve Kürtlüğümüzle gurur duyuyoruz. Devletimizden başka kimseyi tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.
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