Terörist menüsünde domuz yemeği var
Türkiye’nin FETÖ’cü hainlerden temizlenmesiyle birlikte ivme kazanan terör operasyonlarında TSK, PKK’ya ağır darbeler vurdu. Üç ayda 760 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerinden çıkamayan hainler domuz yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor.
Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından FETÖ’cülerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başarılı operasyonlar ile dosta güven düşmana korku verdi. FETÖ-PKK işbirliğinin bozulmasıyla birlikte teröre ağır darbe indiren TSK 1 Haziran’dan bu yana sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen 760 teröristti etkisiz hale getirdi. Yurt dışı operasyonlarıyla da göz doldur özel kuvvetler 400’e yakın teröristti sınırlarımızın dışında tespit etti ve nokta operasyonuyla imha etti.
Yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdikleri ifadeler, örgütün, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında çaresiz kaldığını ortaya koyuyor. Bunun son örneği, Amanos Dağları’nda yürütülen operasyonlarda görüldü. Bir grup teröristin SİHA’lar tarafından vurulduğu bölgede yapılan istihbarat çalışmasıyla, örgüt mensuplarının avladıkları yaban domuzunu açık arazide yerken güvenlik güçlerinin hedefi olduğu belirlendi.
DANİMARKA’DA YAKALANDI
Bitlis’te 28 Haziran’daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi’nin “kırmızı” kategorisinde bulunan Sefer Açar olduğu belirlendi. Terörist Açar’ın 1998’de jandarma helikopterinin PKK tarafından düşürülmesi sonucu 15 askerin şehit düştüğü saldırının faili olduğu saptandı. PKK’nın sözde “İskandinavya sorumlusu” olan ve kırmızı bültenle aranan C.D. 14 Temmuz’da Danimarka’da yakalandı. PKK’nın Karadeniz açılımına büyük darbe vuruldu. Trabzon’un Maçka ilçesinde geçen yıl ağustosta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden “kırmızı” kategoride aranan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldü.
35 KAHRAMAN ŞEHİT
1 Haziran-31 Ağustos’u kapsayan yaz döneminde terör örgütü PYD/PKK’nın saldırılarında vatanını savunan 35 kahraman güvenlik görevlisi şehit oldu. Aralarında 11 aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 sivil teröristlerce katledildi.
KANLARI YERDE KALMADI
Aranan Teröristler Listesi’nde “kırmızı” kategoride bulunan “Atakan Mahir” kod adlı İbrahim Çoban’ın, 11 Ağustos’ta Tunceli’de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Birçok terör olayının planlayıcısı olan terörist Çoban’ın, Tunceli’de 6 öğretmen ve 2 güvenlik korucusu ile Tokat’ta 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı belirlendi.
LİTERATÜRE GiRDİ
TSK ile MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesine 15 Ağustos’ta düzenlenen ortak operasyonda, PKK’nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden’in etkisiz hale getirildi. Bu operasyon sınırı ötesi olması, yöntemi, koordinasyonu ve diğer unsurları ile terör uzmanlarınca “literatüre” giren operasyon olarak adlandırıldı. Örgüt, 2016 ve 2017 ile bu yıl yürütülen operasyonlarda verdiği kayıplar nedeniyle büyük panik yaşıyor.
TERÖR FİNANSINA DARBE
Güvenlik güçleri terör örgütlerinin finans kaynaklarına darbe vurdu. Yılın 8 ayındaki operasyonlarda 62 ton 83 kilogram uyuşturucu madde yakaladı. Ele geçirilen eroin miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 53 artarak 11 ton 983 kilogram oldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 132 bin 710 şüpheliden 14 bin 964’ü tutuklandı.
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