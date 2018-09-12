Terörist menüsünde domuz yemeği var

Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından FETÖ’cülerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başarılı operasyonlar ile dosta güven düşmana korku verdi. FETÖ-PKK işbirliğinin bozulmasıyla birlikte teröre ağır darbe indiren TSK 1 Haziran’dan bu yana sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen 760 teröristti etkisiz hale getirdi. Yurt dışı operasyonlarıyla da göz doldur özel kuvvetler 400’e yakın teröristti sınırlarımızın dışında tespit etti ve nokta operasyonuyla imha etti.

Yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdikleri ifadeler, örgütün, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında çaresiz kaldığını ortaya koyuyor. Bunun son örneği, Amanos Dağları’nda yürütülen operasyonlarda görüldü. Bir grup teröristin SİHA’lar tarafından vurulduğu bölgede yapılan istihbarat çalışmasıyla, örgüt mensuplarının avladıkları yaban domuzunu açık arazide yerken güvenlik güçlerinin hedefi olduğu belirlendi.

DANİMARKA’DA YAKALANDI

Bitlis’te 28 Haziran’daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi’nin “kırmızı” kategorisinde bulunan Sefer Açar olduğu belirlendi. Terörist Açar’ın 1998’de jandarma helikopterinin PKK tarafından düşürülmesi sonucu 15 askerin şehit düştüğü saldırının faili olduğu saptandı. PKK’nın sözde “İskandinavya sorumlusu” olan ve kırmızı bültenle aranan C.D. 14 Temmuz’da Danimarka’da yakalandı. PKK’nın Karadeniz açılımına büyük darbe vuruldu. Trabzon’un Maçka ilçesinde geçen yıl ağustosta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden “kırmızı” kategoride aranan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldü.

35 KAHRAMAN ŞEHİT 1 Haziran-31 Ağustos’u kapsayan yaz döneminde terör örgütü PYD/PKK’nın saldırılarında vatanını savunan 35 kahraman güvenlik görevlisi şehit oldu. Aralarında 11 aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 sivil teröristlerce katledildi.