Teröristbaşı gözaltında

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. Türkiye’nin talebi üzerine gözaltına alınan Müslim, 29 vatandaşın yaşamını yitirdiği Merasim Sokak patlamasının baş sorumlularından birisi olarak gösteriliyor. Adalet Bakanlığı, Müslim’in iadesi için kanlı terör saldırısıyla birlikte 4 dosyayı Çekya adli makamlarına iletti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Interpol Daire Başkanlığımız terörist başının Türkiye’ye iadesini talep etmiştir. Şu anda gözaltındadır. Hem Dışişleri hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığımız iade ile ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.

TÜRKİYE TALEP ETTİ

Zeytin Dalı operasyonuyla Mehmetçik PKK terör örgütü’nün Suriye uzantısı olan PYD’ye ağır darbe vururken, korkuya kapılan söz konusu terör örgütünün eski eş başkanı Salih Müslim ile ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri Müslim’i saat 02.35’te Prag’da gözaltına alarak durumu Türk yetkililerine iletti. Müslim’in, Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutulduğu bildirildi. Bu arada, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim’in Türkiye’ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına ilettiğini açıkladı.

SALDIRININ SORUMLUSU

Ankara Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da meydana gelen saldırıda 29 vatandaş yaşamını yitirmiş, 87 vatandaş da yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu kanlı saldırının sorumluları arasında bulunan Salih Müslim hakkında da dava açılmıştı. Hala Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Müslim’e, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, Nitelikli kasten öldürme, Kasten öldürmeye teşebbüs, Kamu malına zarar verme, Mala zarar verme ve Tehlikeli maddeleri nakletme” suçlamaları yöneltiliyor.

4 DOSYADAN İADE TALEBİ

Çekya makamları da, Müslim’in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye’den, Müslim’in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi. Müslim hakkında Merasim Sokak’taki patlamanın yanı sıra 3 ayrı dava daha açıldığı öğrenildi. Yine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar da 2016 ve 2017 yıllarında açıldı. Bu dosyalar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Müslim’in uluslararası düzeyde aranması için Adalet Bakanlığı Kasım 2016’da İnterpol’e başvurarak kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Salih Müslim son olarak Prag’daki Marriot Otel’de yanında bir kişi ile görüntülendi.