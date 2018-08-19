Teröristi kahraman yaptılar

Türk Hava Kuvvetleri önceki gün ikinci Kandil olarak bilinen Kuzey Irak’taki Sincar Bölgesi’ne bir hava harekâtı düzenledi. Başarılı operasyonda PKK’nın kilit isimleri de öldürüldü. Bunların başında ise “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden vardı.

Kırmızı listede yer alan terör örgütünün lider kadrosundan İsmail Özden için, ABD’li gazete New York Times övgüler dizdi. New York Times, terör örgütlerini finanse eden ABD yönetimine paralel olarak örgüt yöneticilerini överken, terörist için ‘kahramandı’ ifadesini kullanması da dikkat çekti. New York Times haberde “Türkiye, Irak’a düzenlediği hava saldırısında PKK’lı lideri öldürdü. Ancak bu Kürt militan; IŞİD tarafından tehdit edilen Kuzey Irak’taki Yezidiler için bir kahramandı, çünkü onlara yardım etmişti” ifadelerini kullandı.

KALIN’DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NYT’de yer alan bir habere tepki göstererek “Bu gazetecilik değil. Bu, PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim” değerlendirmesinde bulundu. Sözcü Kalın “Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim” ifadesini kullandı. Sözcü Kalın şu ifadeleri kullandı: Aynı mantıkla, (Usame) Bin Ladin bazılarına göre kahraman mıydı? (Dragomir) Milosevic ve (Ratko) Mladic’i de bazı insanları da kahraman diye adlandırır mısınız?