Teröristleri süpürdük

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, yeni görevlerini sınırın sıfır noktasında Mehmetçikle birlikte kutladı. Teröristlerin bir dönem “Türk askerinin giremeyeceğini” iddia ettiği, Çukurca Dağbaşı Üs Bölgesi’ne komutanlarla giden Akar, “Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz” dedi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile yurtiçindeki ilk ziyaretini sınır birliklerine yaptı. Akar, 3. Piyade Tümen Komutanlığı harekat merkezinde teröristle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi aldı, direktifler verdi. Akar ve komutanlar daha sonra helikopterlerle, teröristlerce “girilemez” olarak nitelendirilen Çukurca’daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi’ne gitti.

DAĞBAŞI’NDA KUTLAMA

Yoğun operasyonların ardından temizlenen bölgedeki faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar Mehmetçik’le de bir araya geldi. “Yeni görevlerimize yönelik kutlamayı burada Dağbaşı’nda sizlerle birlikte yapalım istedik” diyen Akar, şunları söyledi: “Geçmiş yıllarda bu bölgelerde teröristler vardı. Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, takibe devam ediyoruz. Gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir” dedi. Askerlerden her zaman tetikte olmalarını isteyen Akar, “Bizim amacımız, herbirinizin vatan görevini, hakkı, namusu, şerefiyle yaptıktan sonra sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı sağlamaktır. Biz, komutanlarınız hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrasında Akar ve komutanlar, beraberinde getirdikleri ev yapımı kekleri askerlerle birlikte yedi. Kekleri kesen Akar, üs bölgesi personeli ve komutanlara elleriyle ikram etti.

‘BABAN BiR KAHRAMAN’

Hulusi Akar, bazı askerlerin aileleriyle de telefonla görüştü. Üs Bölgesi Komutanı Binbaşı Ersoy Eray’ın eşiyle konuşan Akar, ailenin iki çocuğunun eğitimlerini sordu. Çocukları başarılarından dolayı tebrik eden Akar, “Babaları burada vatan ve millet için çok üstün şeyler yapıyorlar” dedi. Görüşmede gözleri dolan Akar, Mehmetçiklerin ailelerinin de büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti. Bir erin de eşi ve Umut isimli oğluyla telefonda görüşen Akar, küçük çocuğa babasının selamını iletti. Babasının Umut’u çok sevdiğini aktaran Akar, “Baban bir kahraman. Vatan, millet için çok büyük işler yapıyor” diye konuştu. Erin eşiyle de görüşen Akar, “Kahraman, fedakar bir eşin var. Burada vatan ve millet için büyük fedakarlıklar, kahramanlıklar yapıyor” diye konuştu.