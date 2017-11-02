"Torba tasarı"nın görüşmelerine başladı

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde HDP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP'nin bir dönüşüm hareketi olduğunu dile getirerek, çözüm sürecinde müzakere heyeti içerisinde bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'de eski statükoya dönme çabaları ve bunu tetikleyen olayların, müzakereyi, görüşmeleri, demokratikleşme ve barış arzusunu çoğalttığını söyledi.

Önder, çözüm sürecinde Türkiye'de herkesin sorumluluk aldığını, inisiyatif almayan tek kurumun ise Meclis olduğunu savundu.

AK Partili milletvekillerinin "yerli ve milli"likten bahsettiğini anımsatan Önder, "Bir toprakta ne ekileceğine başkaları karar veriyorsa orada yerli ve millilikten bahsedilemez." dedi.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, kamu maliyesinde birtakım sıkıntıların baş gösterdiğini dile getirerek, tedavi yerine pansuman yapılırsa sorunun büyümesine engel olunamayacağını belirtti. Milletin rahat olmadığını ifade eden Ayhan, ekonomide dengelerin sarsıldığını, bundan tüm Türkiye'nin etkilendiğini savundu.

Bütçe ve dış ticaret açığının arttığını dile getiren Ayhan, "AK Parti'nin her şeyi iyi göstermek gibi bir huy edindiğini" savundu. Vergi afları, hesapsız verilen teşvikler ve kamunun israfa varan harcamalarının ağır faturasıyla karşı karşıya kalındığını öne süren Ayhan, tasarının ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Düzenlemelerde hakkaniyet yok"

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel ise vergi düzenlemelerinin gereklilikten doğduğunu ve değerlendirmelerin verilerle yapılması gerektiğini kaydetti.

Temizel, tasarıdaki düzenlemelerde hakkaniyet bulunmadığını öne sürerek, temel eleştirilerinden birinin bu olduğunu dile getirdi.

Tasarıyla devlete yeni bir borçlanma yetkisi istendiğini anımsatan Temizel, "Şimdi bile, bu Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası'na ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tamamen aykırı bir şekilde devletin borçlandığını görüyoruz. Şu gün itibarıyla 52 milyar olması gereken net borçlanmamız 70 milyarı aştı. Daha kanun çıkmadı, öyle bir yetki vermedik." diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider ise tasarının küresel dünyanın getirdiği birtakım zorlukların aşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Tasarının, toplumun her kesimine dokunduğunu ifade eden Gizligider, "Tasarı, sanayiciden esnaftan tutun da şehit ailelerine, yatırımcıya, öğrenciye, köylüye, organize sanayilere toplumun belli amaçlar doğrultusunda beklentisi olan kesimlerine dokunuyor ve önemli kolaylıklar getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsı adına söz alan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, ülkenin yararına olmadığını söylediği bazı maddelerin tekrar görüşülmesi gerektiğini savundu. Verilen önergelerin sayısal çoğunluk sayesinde reddedildiğini dile getiren Durmaz, torba yasada birçok zammın bulunduğunu aktardı.