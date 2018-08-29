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Trump’tan Brunson için savaş itirafı 

ABD Başkanı Donald Trump, Evanjelist cemaatini toplantısında Türkiye’de tutuklu bulunan papaz için “Brunson’ın serbest kalması için savaşıyoruz ve ilerleme kaydettik” dedi.

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ABD ve Türkiye arasında krize neden olan rahip Brunson hakkında Başkan Donald Trump tarafından bir açıklama geldi. Trump önceki gün akşam verdiği yemekte Evanjelist cemaatinin liderlerini ağırladı. 

YİNE ANLAŞILMADI 

Liderlere yönelik bir konuşma yapan Trump, Türkiye’de FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargı süreci devam eden rahip Brunson’a değindi. 

Ev hapsinde bulunan Brunson’ı geri getirmeye çalıştıklarını ve bunun için mücadele verdiklerini söyleyen Trump “Birçok kötü şeyin olmasını önlüyoruz. Aralarında Kuzey Kore’deki bir rahip de olmak üzere rehineleri evlerine döndürdük. Rahip Brunson’ın serbest kalması için savaşıyoruz. Ve büyük ilerleme kaydettik” dedi. Trump’ın bu sözleri davetliler tarafından coşkuyla alkışlanırken, ‘ilerleme kaydettik’ sözüyle neyi kastettiği ise anlaşılamadı. Kasım ayındaki ara seçimler öncesi eski avukatının itirafçı olmasıyla sıkıntılı günler geçiren Trump, Evanjelist cemaatinin desteğine büyük önem veriyor. 

“BEN ONDAN CASUSUM” 

Rahip Brunson’ın serbest bırakılması için geçtiğimiz aylarda sık sık çağrıda bulunan Trump, Brunson’ın iyi bir Hristiyan lideri olduğu söylerken “Ona casus diyorlar, ben ondan daha fazla casusumdur” ifadesiyle fitili ateşlemişti. Temmuz ayındaki NATO zirvesinin ardından kriz patlak verirken, ABD, iki Türk bakana yaptırım uygulama kararı almış, bunu ekonomik yaptırımlar izlemişti. 

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