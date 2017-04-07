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Tuncay Özkan vatandaşa küfür etti

CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan Trabzon'un Maçka ilçesinde vatandaşa küfür etti.

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Yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nunTrabzon Meydan Parkı’nda gerçekleştireceği miting öncesi CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen ile İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Trabzon’un Maçka ilçesinde seçim otobüsünü yol ortasına çekerek halka seslenmek istedi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Bu mini miting esnasında güvenlik güçleri trafiğin kilitlenmesi ve miting ile resmi bir izin alınmadığını gerekçe göstererek referandum aracını miting yapılabilecek bir alanına çekmelerini istedi.  

 

 

 

TUNCAY ÖZKAN'DAN VATANDAŞA KÜFÜR

Bu sırada halka seslenen Tuncay Özkan uyarılar sonrası sinirlenip, "Çekil ordan be, terbiyesiz, edepsiz seni defol oradan sarı it" şeklinde sert bir tepki gösterdi.

Tuncay Özkan’ın bu tepkisi üzerine miting alanında bulunan partililer olay yerine gidip müdahale etmek istedi. Alandaki gerginliğin bitmesinin ardından sözlerini tamamlayan Özkan, mikrofonu CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’e bıraktı. 

 

 

Yorumlar

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osman08.04.2017 08:56
kominist diyor duydunuz değilmi koministler erde
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Namyelüs08.04.2017 00:55
Normal.Adamın mayası bu.
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mehmet07.04.2017 22:12
it ürür kervan yürür.
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hayalet07.04.2017 19:22
utanmiyor da sokak ortasin da dur izinsiz miting yap utanmadan bir de cevreye hucum et ilk insan ol sokak ortasin da babanin tarlasi mi yolu mecgul ediyorsun
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dr07.04.2017 18:57
hep akp sucu bunlari hapis den cikardi bunlar daha adam bile olamamis hapis de geberse idi bize kufur yapana biz de yuz kat daha fazlasini yapariz hic sorun yok
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dr07.04.2017 18:42
kendisini ne guzel tarif etmis
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