Tuncay Özkan vatandaşa küfür etti
CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan Trabzon'un Maçka ilçesinde vatandaşa küfür etti.
Yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nunTrabzon Meydan Parkı’nda gerçekleştireceği miting öncesi CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen ile İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Trabzon’un Maçka ilçesinde seçim otobüsünü yol ortasına çekerek halka seslenmek istedi.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Bu mini miting esnasında güvenlik güçleri trafiğin kilitlenmesi ve miting ile resmi bir izin alınmadığını gerekçe göstererek referandum aracını miting yapılabilecek bir alanına çekmelerini istedi.
TUNCAY ÖZKAN'DAN VATANDAŞA KÜFÜR
Bu sırada halka seslenen Tuncay Özkan uyarılar sonrası sinirlenip, "Çekil ordan be, terbiyesiz, edepsiz seni defol oradan sarı it" şeklinde sert bir tepki gösterdi.
Tuncay Özkan’ın bu tepkisi üzerine miting alanında bulunan partililer olay yerine gidip müdahale etmek istedi. Alandaki gerginliğin bitmesinin ardından sözlerini tamamlayan Özkan, mikrofonu CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’e bıraktı.
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