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Türken dünyanın dörtbir yanında

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Arzu Akalın, “TÜRGEV ve Ensar Vakfı iş birliğinde 4 sene önce ABD’deki ilk faaliyetlerimizi Türken Vakfı ile başlatmış olduk.

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Türkiye’den gelip burada dil eğitimi, yüksek lisans veya doktora eğitim almak isteyen öğrenci kardeşlerimize güvenli ortamlar sağlıyoruz” dedi. Akalın, New York’ta temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan yeni yurt binası ve diğer çalışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Akalın, “21 katlı ve 200 öğrenciye ev sahipliği yapacak yurt binamız Manhattan’ın merkezi bir bölgesinde yer alacak” bilgisini verdi.  Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu da, “Dünyanın her yerindeki Türk öğrencilerimizin üniversite tercihlerinde Türken ABD, Türken Kanada, Türken Brezilya, Türken Almanya ve Türken Suudi Arabistan gibi oluşumlarla onların yanlarında olmaya niyetimiz ve gayretimiz var” dedi..   

 

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