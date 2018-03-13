Türkiye havadan Irak karadan 

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçimler, Türkiye ile Irak’ın yeni dönem ilişkilerinin şekillenmesinin yanı sıra terör örgütünün Kuzey Irak’taki varlığına son vermek üzere yapılacak operasyon açısından da kritik öneme sahip olacak. Seçimlerde ortaya çıkacak irade, iki ülkenin planladığı ortak operasyonun kaderini de belirleyecek. Operasyonun ilk hedefi, terör örgütünün stratejik önemi nedeniyle yeni üs olarak seçtiği Sincar bölgesi olacak. Türkiye, operasyonda hava desteği verecek, Irak ordusu karadan operasyon başlatacak.

ÇIKACAK TABLO ÖNEMLİ

12 Mayıs 2018 tarihinde yapılması beklenen seçimler sonucunda ortaya çıkacak siyasi tablo, Türkiye ile Irak’ın son dönem yeniden başlayan olumlu ilişkisinin seyrini belirleyecek. 328 sandalyeli Irak Meclisi seçimleri için ittifaklar ve parti isimleri netleşmiş durumda. Seçimlerin önemli sonuçlarından birisi, Türkiye ile yürütülecek ortak operasyon olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu “Türkiye ile Irak hükümetinin PKK’ya karşı ortak operasyon” kararının detayları üzerinde alt düzey temaslar hızlandırıldı. Türkiye, Irak’ın kuzeyinde PKK varlığını tümüyle sonlandıracak operasyon için seçimlerden sonra Irak hükümetiyle birlikte düğmeye basacak. Ortak operasyonda Musul’dan kuzeye ve batıya doğru PKK-PYD varlığının temizlenmesi hedefiyle hareket edilecek.

İLK ETAPTA SİNCAR

Edinilen bilgiye göre operasyon önce, PKK’nın son dönem yeni merkez olarak belirlediği Sincar bölgesinin temizlenmesiyle başlayacak. Irak ordusunun karadan düzenleyeceği operasyona, Türkiye de hava desteği sağlayacak. PKK’nın uzun yıllar merkez olarak kullandığı Kandil ise son dönem örgüt varlığının azalmasından dolayı ikinci hedef olarak alınacak. Kandil, TSK’nın hava harekatlarıyla ve İHA’larla yine bomba altında tutulmaya devam edilecek.