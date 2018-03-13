Türkiye havadan Irak karadan
‘PKK’ya karşı ortak operasyon’ kararının ardından temaslar hızlanırken, Irak’taki kritik seçimin ardından düğmeye basılacak. Musul’dan kuzey ve batıya doğru örgütün tüm varlığının temizleneceği harekata Türkiye hava desteği verecek. Irak ordusu da hainlerin inlerini yok edecek…
- ŞERİFE GÜZEL
Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçimler, Türkiye ile Irak’ın yeni dönem ilişkilerinin şekillenmesinin yanı sıra terör örgütünün Kuzey Irak’taki varlığına son vermek üzere yapılacak operasyon açısından da kritik öneme sahip olacak. Seçimlerde ortaya çıkacak irade, iki ülkenin planladığı ortak operasyonun kaderini de belirleyecek. Operasyonun ilk hedefi, terör örgütünün stratejik önemi nedeniyle yeni üs olarak seçtiği Sincar bölgesi olacak. Türkiye, operasyonda hava desteği verecek, Irak ordusu karadan operasyon başlatacak.
ÇIKACAK TABLO ÖNEMLİ
12 Mayıs 2018 tarihinde yapılması beklenen seçimler sonucunda ortaya çıkacak siyasi tablo, Türkiye ile Irak’ın son dönem yeniden başlayan olumlu ilişkisinin seyrini belirleyecek. 328 sandalyeli Irak Meclisi seçimleri için ittifaklar ve parti isimleri netleşmiş durumda. Seçimlerin önemli sonuçlarından birisi, Türkiye ile yürütülecek ortak operasyon olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu “Türkiye ile Irak hükümetinin PKK’ya karşı ortak operasyon” kararının detayları üzerinde alt düzey temaslar hızlandırıldı. Türkiye, Irak’ın kuzeyinde PKK varlığını tümüyle sonlandıracak operasyon için seçimlerden sonra Irak hükümetiyle birlikte düğmeye basacak. Ortak operasyonda Musul’dan kuzeye ve batıya doğru PKK-PYD varlığının temizlenmesi hedefiyle hareket edilecek.
İLK ETAPTA SİNCAR
Edinilen bilgiye göre operasyon önce, PKK’nın son dönem yeni merkez olarak belirlediği Sincar bölgesinin temizlenmesiyle başlayacak. Irak ordusunun karadan düzenleyeceği operasyona, Türkiye de hava desteği sağlayacak. PKK’nın uzun yıllar merkez olarak kullandığı Kandil ise son dönem örgüt varlığının azalmasından dolayı ikinci hedef olarak alınacak. Kandil, TSK’nın hava harekatlarıyla ve İHA’larla yine bomba altında tutulmaya devam edilecek.
KÜRTLER İKİ GRUBA DÜŞTÜ
Geçmiş seçimlerde, beş belirgin yapıda olan Kürtler iki guruba düştü. Barzani grubu, küçük yapıları toplarken. Talabani’nin IKYB’si, Goran cephesi, Kürdistan İslami Cemaati ve Behram Salih’in kurduğu Demokrasi ve Adelet Partisi bir araya gelerek “Milli İttifak Listesi” adı altında birleşti. Türkmenler de Musul ve Kerkük’te ittifak sağlayarak, buralarda ortak adaylarla seçmen karşısına çıkacaklar. İlk kez Şii Sünni ittifakı “Türkmen Cephesi” çatısında girecekler.
İBADİ VE MALİKİ ÖNCÜLÜĞÜNDE İKİ OLUŞUM
Irak’ta önceki seçimlerden sonra iş başı yapan hükümet, yaşanan koalisyon problemleri sebebi ile uzun bir uğraş sonucu Nuri El-Maliki’nin DAVA Partisi’nin zaferine rağmen, aynı partiden Haydar El-İbadi üzerinde ittifak yapılarak kurulmuştu. Irak’ın en eski ve büyük partisi olan DAVA Hareketi, aldığı kararla; parti yöneticilerinin, parti adını kullanmadan hareket edebileceğini açıkladı. Bu karar doğrultusunda son iki başbakan ayrı ayrı iki oluşuma öncülük ediyor. Mevcut Başbakan Haydar El-İbadi başkanlığında “Zafer ve Islah”, eski başbakan Nuri El-Maliki liderliğinde“Devlet-ül Kanun koalisyonu” oluşumu kurdu. Irak eski Meclis Başkanı Usame El-Nuceyfi de kurduğu “Irak Dayanışma Koalisyonu” başkanlığında 11 ayrı partiyi bünyesine kattı. Irak’ın Şii kanadının önemli ismi olan Mukteda El-Sadr “El İstikame” liderliğinde bir oluşumla hiçbir koalisyonda yer almayacağını beyan ederek seçime katılma kararı aldı. Şii yapılanmanın önemli unsuru olan Haşdi Şabi’nin parçası olan Bedir örgütü de, Başkanı Hadi El-Amiri liderliğinde “El Fetih Hareketi” olarak seçime girecek.
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