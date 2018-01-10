Türkiye: İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli, rejimi durdurmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye İdlib'deki ateşkes ihlallerini canlı yayında değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli, rejimi durdurmalı. Sınırda ilerleme var, rejim ilerliyor. O yüzden dün Rusya ve İran temsilcilerini çağırıp gerekli uyarılarda bulunduk" dedi. Dışişleri Bakanı'nın sözlerini uluslararası haber ajansı Reuters 'son dakika' koduyla dünayaya geçti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanı, "İhlallere bakıyorsunuz yüzde 95'i rejim veya rejimi destekleyen gruplar tarafından. Amaç ne? Bu süreçten faydalanarak rejimin ılımlı muhalefeti, sivilleri yok etmesi mi? Bu, basit bir hava saldırısı da değil. Rejim ilerliyor İdlib içinde. Burada niyet farklı. Eğer buradaki amaç bu saldırılarla bazı gönülsüz muhalif grupların Soçi'ye gitmesini sağlamaksa, o da ters teper" sözleriyle devam etti.