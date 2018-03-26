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Türkiye'den Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki: Söyledikleri Avrupa'da üretilmiş en büyük yalan

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiği şeklindeki sözlerine ilişkin, 'Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

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Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hem Türkiye hem de AB, ilişkilerde pozitif gündeme yoğunlaşmışken her zaman olduğu gibi Kurz'dan "akıl dışı açıklamalar" geldiğini belirtti.

Kurz'un, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söylediğini hatırlatan Çelik, "sadece Türkiye konusunda değil, hemen her konuda Kurz'un açıklamalarının ciddiye alınacak bir tarafı olmadığını" kaydetti.

 

Çelik, Avusturya Başbakanı Kurz'un Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korktuğunun ve bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebinin ne olduğunun sorulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da üretilmiş en büyük yalanın "Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyız ama komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" cümlesi olduğuna işaret eden Çelik, "Başta Kurz olmak üzere bu yalanı yayanların niyetini biliyoruz. Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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