Türkiye'den Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarındaki saldırıya kınama

Türkiye, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan Hükümeti ile vardığı uzlaşma uyarınca, bir yılı aşkın süredir bulunduğu ülkemizden Afganistan’a bugün geri dönen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdül Raşid Dostum’un Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmasının hemen ardından, anılan havalimanının önünde meydana gelen intihar saldırısını kınıyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonucu Dostum ve konvoyunda herhangi bir zayiat meydana gelmemesine karşın çoğunluğu güvenlik görevlisi olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afgan halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.