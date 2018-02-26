Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bigalı: Salih Müslim'in geçici tutuklama kararı için en üst düzeyde girişimde bulunduk
Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Bigalı, Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim için yaptığı açıklamada 'Geçici tutuklama kararı verilmesi için üst girişimlerde bulunduk.' dedi. Başsavcılık, kararın iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı’na göndermişti.
Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necatı Bigalı, terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bigalı, Müslim için "Geçici tutuklama kararı verilmesi için üst girişimlerde bulunduk." ifadelerini kullandı.
Türkiye, Suriye ve Irak’ı bölmeyi amaçlayan küresel projenin kuklalarından biri daha yakalandı. Terör elebaşısı Öcalan’ın talimatıyla Suriye PKK’sını kurarak Türkiye sınırında terör kantonları oluşturan Salih Müslim, Ankara’nın talebi üzerine Çekya’nın başkenti Prag’da gece yarısı gözaltına alınmıştı.
İade tabeli gönderilmişti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çukurambar'da bir kaç hafta önce gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılık, kararın iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı’na göndermişti.
PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
Kaynak: YENİŞAFAK
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