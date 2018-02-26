Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bigalı: Salih Müslim'in geçici tutuklama kararı için en üst düzeyde girişimde bulunduk Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Bigalı, Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim için yaptığı açıklamada 'Geçici tutuklama kararı verilmesi için üst girişimlerde bulunduk.' dedi. Başsavcılık, kararın iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı’na göndermişti.