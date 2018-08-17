Türkiye’yi yıkmak öyle kolay değil

Balkanlar’daki akademisyen ve uzmanlar, son dönemde yaşanan büyük baskılara rağmen Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomi modeline sahip olduğunu söyledi.Makedon, Arnavut ve Kosovalı akademisyen ve uzmanlar, yaptıkları açıklamada, Türkiye ve ABD ile son dönemde yaşanan kriz ve bunun ekonomiye yansımalarını değerlendirdi.

YEREL PARAYA İSTİKRAR

Arnavut ekonomi uzmanı Bardhi Sejdarasi, büyük baskılara rağmen Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomi modeline sahip olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığının aldığı tedbirlerin yerel paraya istikrar getirdiği gibi, istikrarlı parasal ve mali denge de sağladı. Avrupa’da en yüksek ekonomik büyüme oranlarından birine sahip Türkiye’nin ekonomisi çok güçlü. Türkiye Sürdürülebilir bir ekonomi modeline sahip. Böyle bir ekonomi modeline sahip olmadan ekonomik büyümenin veya Türkiye’nin tüm vatandaşlarının refahının bir göstergesi olamazdı” dedi.

TEK SENET BORCU YOK

Priştine Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Nagib Skenderi de Türk lirasının yaşadığı düşüşün yatırımcılarda karamsarlığa neden olduğunu vurgulayarak, “Son dönemde dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye’nin. Türkiye, yıllık yüzde 5 ila 8 büyümeyle dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisi arasında yer alıyor. Dolayısıyla bunu yıkmak kolay değil” diye konuştu.

BAĞIMLILIĞI AZALTIR

Üsküp Amerikan Koleji Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Tome Nenovski de ABD’nin Türkiye’den alüminyum ve çelik ithalatına ek gümrük vergisi uygulamasının, Türkiye’nin BRICS’e olası katılımının açıklanmasının ardından geldiğini söyledi. Nenovski, “BRICS üye ülkeleri, Türkiye ile birlikte dünyada ekonomi alanındaki hakimiyeti tamamen ele geçirebilir ve aralarındaki ödemeler için kademeli bir şekilde Amerikan dolarını başka bir dövizle değiştirebilirler. Bu şekilde dolardaki dalgalanmalara olan bağımlılığı azaltabilirler” şeklinde konuştu.