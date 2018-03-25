Türklerin varlığıyla Kudüs asla yetim kalmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen 2’nci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS), dünyanın dört bir yanından gelen 700 akademisyenin katılımıyla Kudüs’te başladı.İsrail işgalinin semboli Ayrım Duvarı ile Doğu Kudüs’ten ayrılan Ebu Dis banliyösündeki Kudüs Üniversitesi’nde düzenlenen kongrenin açılışında Türk ve Filistin milli marşları okundu. Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el-Hüseyni, “Türklerin varlığıyla Kudüs yetim kalmayacaktır” ifadelerini kullandı. 30 ayrı oturumda 500’e yakın tebliğ sunulacak 3 günlük kongrenin açış konuşmalarını Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Özel Temsilcisi Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Aslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmar Ebu Kişik yaptı.

TÜRK ÖĞRENCİLER DE TİKA YURDUNDA

Büyükelçi Türkoğlu, Filistin davasının ve Kudüs’ün geleceğinin tehdit altında olduğu bir dönemde Filistin ve Kudüs halkı ile dayanışmanın her zamankinden daha çok önem kazandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından yürütülmekte olan kız yurdu inşası projesine işaret eden Türkoğlu, yurdun Filistinli öğrencilerin yanı sıra Arapça öğrenmek için Filistin’e gelen Türk öğrenciler tarafından da kullanılacağını ifade etti.

KUDÜS YETİM KALMAYACAK

Kudüs Valisi Hüseyni de kongrenin Kudüs’te düzenlenmesinin “işgalci İsrail’e bir mesaj” anlamı taşıdığını kaydetti. Hüseyni, “Kudüs’e işgalciler hükmedemez. Bilakis Kudüs’ün köklü bir tarihi ve sahipleri var” dedi. Türkiye’den Kudüs’e gelen ziyaretçilerin varlığına işaret eden Hüseyni, “Türklerin varlığıyla Kudüs yetim kalmayacaktır ve Kudüs’ü savunanlar var oldukça da Kudüs Filistin’in ebedi başkenti olarak kalmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ESİRİ ZİYARET GARDİYANI DEĞİL

Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Saydam ise katılımcılardan Filistin halkının günlük acılarını kendi ülkelerinde anlatmalarını istedi. Filistin halkının kendisini yalnız hissetmediği sürece işgale boyun eğmeyeceğini ve zafere ulaşacağını vurgulayan Saydam, şöyle konuştu: “Siz bugün buradaki varlığınızla ‘Kudüs’ü ziyaret etmek işgali normalleştirecektir’ yönündeki söylemi kırdınız. Çünkü siz kardeşlerinizi ziyaret ediyorsunuz ve işgali meşrulaştırmıyorsunuz. Esiri ziyaret, gardiyanı ziyaret etmek değildir. Çok sayıda öğrencimizi şehit verdik. Bugün 80 bin öğrenci işgalin her türlü baskısı altında hayatını sürdürüyor. Fakat işgale rağmen ilmi mücadelemiz sürmektedir. Bu uluslararası toplantı silahla değil ilimle mücadelenin bir göstergesidir ve bunda Türkiye’nin rolü çok büyüktür. Bu katılımınız bizim mücadelemize ve gelecek zafere bir katkıdır”.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin açılışında Türk ve Filistin milli marşları okundu.