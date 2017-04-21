TÜSİAD milli iradeyi ve YSK’yı yok saydı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, İzmir’de Egeli işadamları ve sanayicilerle buluştu. Bilecik, 16 Nisan’da ortaya çıkan yüzde 51.4 oranındaki milli iradeyi ve Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını görmezden gelerek, referandum sonucuna gölge düşürmeye kalkıştı. Bilecik yaptığı skandal açıklamada, “Tarihimizin en önemli seçimlerinden birinin zedelenmesi maalesef üzücü oldu. Üzerinde oluşan şüphe, seçim sonuçlarından bile önemli olacak. Maalesef böyle bir mirasa sahip olduk”dedi. Yargı erkinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda düzenlemelerin acilen devreye alınması gerektiğini söyleyen Bilecik, “Onun tarafsızlığını ortadan kaldıracak şüpheler sonlandırılmalıdır. Adil yargılama ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere pek çok hak genişletilmeli. İnternet ve bilgiye erişim hakkının zedeleniyor olması, bizim gibi gelişmekte olan bir ülke hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

KAOS SÖZCÜSÜ GİBİ

YSK kararına, CHP’li sandık başkanlarının imzalarına ve onlarca delile rağmen 16 Nisan referandumu hakkında kafaları karıştıran bir açıklamada bulunan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in bu sözlerinin sadece kaos lobisinin işine yarayacağı belirtildi. “Türkiye’nin istikrara ve geleceğe bakmaya ihtiyacı var” diyen iş çevreleri TÜSİAD Başkanı’nın açıklamalarını sadece ikinci Gezi ayaklanması ile Türkiye’yi ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışan Türkiye düşmanı lobilerin işine yarayacğını kaydetti.TÜSİAD Başkanı Bilecik, bu açıklamasıyla, en kiritik süreçlerde milletin ve hükümetin yanında yer almak yerine, kaos çıkaran çevrelerle hareket ettiği yönündeki şüpheleri yeniden güncellemiş oldu.