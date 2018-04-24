Üçüncüyü ikinci yapma formülü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı gizli görüşmede kesinleştirilen vekil transfer hamlesenin sebebi netleşiyor. Kulislerde konuşulanlara göre, ilk tur yarışında sonuç alınamaması üzerine bu plan kurulacak ve devreye sokulacak. İlk turdan ikinci çıkamayan adayın, öndekilerin çekilmesi suretiyle ikinciliğe yükseltilip ikinci turda yarışmasını sağlamak üzerinden ilerleyecek.

İKİNCİ TUR FORMÜLÜ

İddialar, bu planın, Uyum Yasa Tasarısı’nda yer alan, seçimin ikinci tura kalması durumunda, yarışa “ikinci” olarak devam edecek ismin belirlenmesi üzerinde ilerlediği yönünde. Tasarıya göre ilk turda aday olan isimler, kendi aldıkları oy oranında sıralanacaklar. İlk turda herhangi bir adayın yüzde 50+1 oy alamaması durumunda ikinci tura, yarışın birinci ve ikincisi kalacak. Ancak ikinci adayın çekilmesi ya da ikinciliğin bir şekilde boşalması durumunda, arkadan gelen aday yarışa “ikinci” olarak katılabilecek. Bu sıralama, birkaç adayın çekilmesi neticesinde arkalardaki bir adayın öne çıkartılması şeklinde de ilerleyebilecek. CHP kulislerinde, bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun kendisinin aday olmayacağı, düşük profilli bir aday belirleyeceği konuşuluyor. CHP, böylesi bir formülle yarışa çok iddialı katılmayacak. Saadet Partisi ya da İYİ Parti’nin ortak adayı olarak çıkacak bir isim, yarışın öne çıkacak isimlerinden biri olacak. Dolayısıyla CHP seçmeninin oyları da bölünecek. CHP adayının yarıştan “ikinci” olarak çıkma olasılığı yine de yüksek bulunuyor. Dolayısıyla bu aşamada plan devreye girecek. CHP adayı, kulislerde konuşulan Meral Akşener, Abdullah Gül gibi isimlerden birinin olması beklenen “üçüncü” ismin yarışa devam edebilmesi için çekilerek yerini “üçüncü isme” bırakacak.