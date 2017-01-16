AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Umarım muhalefet kabadayı gibi davranmaktan vazgeçer

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Umarım bu iki günlük süre içerisinde muhalefet, sorumlu siyaset anlayışı ile hareket ederek, sokak kabadayısı gibi davranmaktan vazgeçer. CHP ve HDP, demokratik kültüre aykırı muhalefet anlayışı sergilerse AK Parti'den hak ettiği cevabı bulacaktır." dedi.

Turan, anayasa değişiklik teklifinin birinci tur oylamasını, AA muhabirine değerlendirdi.

Bir hafta boyunca devam eden anayasa görüşmelerinin ilk turunun dün akşam sona erdiğini anımsatan Turan, "CHP ve HDP kanadının sergilediği 'ergen muhalefet' anlayışına rağmen, AK Parti ve MHP milletvekilleri, sağduyulu bir şekilde davranarak sorumlu siyasetin ne şekilde yapılacağına dair adeta ders verdiler." diye konuştu.

CHP'nin Anayasa Komisyonu'ndaki kavgacı tutumunu TBMM Genel Kurulunda da sürdürmesine rağmen, MHP ve AK Parti olarak provokasyona gelmediklerini anlatan Turan, "kürsü işgali" gibi, Meclis'in saygınlığına yakışmayacak tavırların karşısında durarak, milli iradenin namusunu yere düşürmediklerini kaydetti.

İçtüzük gereğince, anayasa değişikliğinin ikinci tur görüşmelerinin, birinci turdan sonra 48 saat geçmeden yapılamadığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti: "Bundan dolayı ikinci tur görüşmeleri Çarşamba günü yapılabilecek. Bu görüşmelerde grupların söz hakkı bulunmuyor ve partiler yeniden önerge veremiyor. İlk turda verilen önergeler yeniden görüşüldükten sonra, maddeler tek tek oylanıp en sonunda tümü üzerinde oylama yapılıyor. Umarım bu iki günlük süre içerisinde muhalefet, sorumlu siyaset anlayışı ile hareket ederek, sokak kabadayısı gibi davranmaktan vazgeçer. Eğer CHP ve HDP kanadı, demokratik kültüre aykırı bir muhalefet anlayışı sergilerse AK Parti'den hak ettiği cevabı bulacaktır. AK Parti'nin dün olduğu gibi bugün de aldığı emanete hakkıyla muamele edeceğini ve provokasyona prim vermeyeceğini herkesin bilmesi gerekir.

Birinci tur öncesinde AK Parti'de fire bekleyenler yanıldılar. İkinci turda da farklı bir sonuç çıkmayacak. Milletvekillerimiz, firesiz bir şekilde imza verdikleri teklifin arkasında duracaklardır. İkinci tur oylamanın sona ermesinden sonra teklif, referanduma sunulması için Cumhurbaşkanı'na gönderilecek. Cumhurbaşkanı'nın 15 günlük bir onay süresi var. Bu süre içerisinde Cumhurbaşkanı teklifi referanduma götürecek. Bu durumda 60 gün içerisinde referandumun gerçekleşmesi öngörülüyor."

"Bizim için amir olan millettir"

Bülent Turan, yönetim sistemi değişikliğinin uzun zamandır milletin talep ettiği bir reform olduğu için, muhalefetin de siyasetçi sorumluluğu ile bu sürece katkı sunması gerektiğine işaret ederek, "Bizim öngörümüz, milletimizin kahir ekseriyetinin referandumda evet diyeceği yönünde. Ancak, sonuç ne olursa olsun bu sonuca sadık kalacağız. Çünkü bizim için amir olan millettir." değerlendirmesinde bulundu.