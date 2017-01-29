Unutkanlık ilacı ele verdi

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra devletin kritik kurumalarında çöreklenmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik başlatılan soruşturmalarda savcılar film senaryolarını aratmayan yöntemlerle büyük başarılara imza atıyor. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ın başlattığı FETÖ’nün A Tipi yapılanmasının tasfiye edilmesi soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

FİLM SENARYOSU GİBİ

Savcılığın mülki idare amirlerinin tespitine yönelik beş ay önce başlattığı soruşturma kapsamında itirafçı olan bir FETÖ mensubunun verdiği bilgiler üzerine Ahmet Kod isimli Başbakanlık imamı tespit edildi. Ancak gizli tanığın verdiği bilgiler ile başbakanlık imamının bulunması imkânsız gibi görünüyordu. Çünkü gizli tanık sadece kod ismini bildiği FETÖ imamının sağlık bakanlığında çalışan 40-45 yaşlarında bir memur olduğunu ve unutkanlık hastalığı için bazı ilaçlar kullandığı dışında bir bilgiye sahip olmadığını söylüyordu. Bu bilgiler ile FETÖ imamını bulmak imkansız gibi görünsede savcılık pes etmeyerek inanılmaz bir başarıya imza attı.

ÖNCE MİT’E SORULDU

Soruşturma kapsamında önce MİT ve Emniyet İstihbarattan bilgi istendi. Gizli tanığın verdiği bilgileri değerlendiren her iki kurum FETÖ Başbakanlık imamı ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını bildirdi. Bu sefer Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na soruldu. SGK müfettişleri bulabileceklerini söyleyerek FETÖ imamının Ankara’nın hangi ilçesinde çalıştığını araştırdı. Gizli tanık en son Keçiören’de olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Bunun üzerine Müfettişler Keçiören’deki sağlık bakanlığına ait kurumlarda, 40 - 45 yaş aralığında olan bakanlık memurlarının isim listesini çıkarttı. Elemelerden sonra gizli tanığın verdiği eşkâle uyan beş isim belirlendi. Bu isimler üzerinde yapılan güvenlik araştırmasında üç kişinin ByLock kullandığı tespiti yapıldı.

FETÖ İŞÇİSİYDİ

Arşivlerden çıkartılan Eyler’in görüntüleri gizli tanığa gösterildi. Gizli tanık FETÖ imamını teşhis etti. Bu şekilde Başbakanlık FETÖ İmamının Sağlık Bakanlığı’nda çalışan Nurullah Eyler olduğu, bakanlıktaki kadın bürokratların ablasının da Eyler’in eşi Sena Eyler olduğu belirlendi. Nurullah Eyler’in FETÖ dershanelerinde öğretmenlik yaptığı, Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı’nda çalıştığı ve en son Sağlık Bakanlığı’na geçtiği belirlendi. Eyler’in yakalanması için savcılığın harekete geçmesi üzerine kaçtığı belirtiliyor..

İLAÇLAR İNCELENDİ

Savcılık şüpheli isimlerin kullanmış olduğu ilaçların incelenmesini istedi. Sağlık Bakanlığı’ndan istenen reçete arşivi Nurullah Eyler’in düzenli ilaç kullandığı ve ‘Yeşil Reçete’ye tabi ilaçlar kullandığı anlaşıldı. Yani içinde narkotik etkiler bulunabilen ve bağımlılık yapabileceği için düzenli alınması gereken ilaçları kullandığı öğrenilen Eyler’in sağlık kayıtları savcılara büyük bir ipucu vermiş oldu. FETÖ İmamı Eyler’in ‘unutkanlık ve hafıza yoğunlaşmasına ve kansızlığa’ neden olan B12 vitamin eksikliğinin tedavisinde kullanılan Dodex’i kullandığı tespiti yapıldı.