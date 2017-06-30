Uyum yasalarına Bahçeli’den destek

MHP ve AK Parti arasındaki iç tüzük trafiği 15 Temmuz’a kadar devam edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti’nin gönderdiği içtüzük çalışmasının değerlendirildiğini söyledi. Bahçeli, uyum yasalarıyla ilgili olarak da “Değerlendirme sonucunda uyum yasalarına makul ölçülerde destek vereceğiz” diye konuştu.