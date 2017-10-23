Verdiğin silahları geri al sözünde dur

Suriye’de, Fırat’ın Doğusu’ndaki son yerleşimlerin de DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından gözler ABD’nin bu terör örgütüyle mücadele adı altında PKK/ PYD’ye verdiği silahlara çevrildi. ABD’nin PKK/PYD’ye verdiği 3 bin 500 TIR silahın bu örgütte olmasının gerekçesinin ortadan kalktığına dikkat çeken Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, bölgede artık ‘DEAŞ sonrası yenievreye’ geçildiğini ve masada Türkiye›nin de olduğunu söyledi.

RAKKA PYD’YE GEÇTİ

Suriye’de bir yandan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Türkiye’nin de desteğiyle Cerablus’ta Fırat Kalkanı ile terörle mücadele ederken, diğer yandan Rusya, İran ve rejim güçleri Fırat›ın batısında, ABD ve PYD ise Fırat›ın doğusunda DEAŞ ile mücadele ediyor. Türkiye›nin tüm tepkilerine rağmen, “Ben Suriye Demokratik Güçleri ile hareket ediyorum” diyerek, PKK/PYD ile işbirliğini gizlemeye çalışan ABD, ‘Kara gücüm’ dediği SDG’yi (PKK) DEAŞ’ın başkenti olarak görülen Rakka’nın kurtarılması için silahlandırılacağını açıklamıştı. DEAŞ, Rakka’nın yanı sıra Deyr ez Zor’un Fırat’ın batısındaki bölümünde de temizlendi. Geride sadece insan yerleşimlerinin olmadığı küçük bir çöl parçası kaldı. Yani PYD ya da ABD’nin deyimiyle SDG’nin elinde bir orduyu donatacak büyüklükteki ABD’ye ait ağır silahların kalmasının bir anlamı kalmadı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de önceki gün ‘Ortadoğu ve Afrika’ konulu panele katılan Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, bu ülke yönetimi ve kamuoyunda Türkiye ve Ortadoğu›ya ilişkin değerlendirmeleri aktardı. Normal şartlarda DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından ABD’nin PKK/PYD’ye verdiği silahların geri alınması gerektiğine ama bunun işaretinin olmadığına dikkat çeken Prof. Güney, “DEAŞ’ın temizlendiği yerleşim yerlerinden şimdi mayınların temizlenmesi ve buradan göç ettirilen halkların evlerine geri dönmesi meseleleri var” dedi. Prof. Güney, bu konularda ABD yönetiminin net bir açıklaması olmadığını ve ABD kamuoyu ve medyasında ise Suriye’nin geleceğine ilişkin kafaların karışık olduğunu söyledi.

TRUMP: YENİ EVRE

ABD Başkanı Trump’ın önceki gün, PYD/PKK’dan müttefik olarak bahsettikten sonra, “Suriye’de artık başka bir evreye geçiliyor” dediğini ve bu sözlerin bir süre sonra yaşanacak gelişmelerin habercisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, “Başka evre denilirken DEAŞ sonrası şehirlerin yeniden yapılanması akla geliyor. Ancak ABD, ‹Ben alt yapıların yenilenmesinde bile yokum’ diyor. Burada, DEAŞ ile mücadele adı altında ABD ve Rusya tarafından vekalet savaşları veriliyordu. Şimdi bu vekalet savaşının sonuna gelinmesine rağmen, ABD ve Rusya arasındaki paylaşımın tamamlanmadığı görülüyor” diye konuştu.

SIRADA YENİ HARİTA

Prof. Güney, Türkiye’nin, ABD’nin Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e açılan bir PKK/PYD koridoru projesine darbe vurduğunu ama tamamen engellediğini söylemenin erken olduğunu kaydetti. Güney, şunları söyledi: “Türkiye’nin, Fırat Kalkanı ve İdlib hamleleri, burada yapılmak istenen koridoru engelledi. Ancak bitirdiğini söyleyemeyiz. Ama bu başarılı hamlelerle, ABD ve Rusya’nın yanı sıra Türkiye ve İran gibi bölgesel güçlerin onayı olmaksızın burada haritaların şekillenemeyeceği görüldü. Türkiye, bu hamlelerle Suriye’deki bundan sonraki evrede, Suriye’nin şekilleneceği masadaki yerini aldı.”