Yaptırımlar gayrimeşru
‘Küresel kabadayı’ ABD’nin ekonomik savaş ilan ettiği Türkiye’ye, başta AB olmak üzere dünyadan yoğun destek geldi. Trump’ın hukuk dışı ambargolarının hedefindeki ülkeler, tehditlere karşı kararlı duran Ankara’nın yanında yer aldı.
AP Forumu: ABD’nin vergisi gayrimeşru
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik vergi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) 60 milletvekilinin üye olduğu Forum’dan yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik gerginliğin endişeyle takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Avrupa Birliği (AB), ABD’nin ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek, Türkiye’ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir” ifadesine yer verildi. Türkiye’nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığı belirtilen açıklamada, “AB’nin en büyük ticari ortaklarından biri olan demokratik Türkiye’nin ekonomik olarak müreffeh ve istikrarlı olması bizim de çıkarımızadır” vurgusu yapıldı. Açıklamada, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD’nin sorunlarını çözmek için yapıcı diplomatik girişimlere başvurması gerektiği vurgulandı.
Doğu-Batı Türkiye’nin yanında
EBRD: Türkiye’ye bağlıyız
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’ye olan bağlılıklarını sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada, EBRD’nin Türkiye’ye bağlılığını sürdürdüğü belirtilerek, EBRD’nin şimdiye kadar Türkiye’de toplam 271 projeyle 10 milyar 764 milyon Euro değerinde yatırımı bulunduğu kaydedildi. EBRD’nin yatırımları içerisinde en büyük paya sahip olan Türkiye’deki yatırımlarının yüzde 94’ünü özel sektör oluşturuyor.
Çin’den ‘güçlerimizi birleştirelim’ çağrısı
Çin hükümetince yayımlanan ‘Çin ve Dünya Ticaret Örgütü’ başlıklı beyaz kitapta, ABD’nin tek taraflı başlattığı ticari ihtilaf ve savaşların galibinin olmayacağı vurgulandı. Kitapta Çin’in, Türkiye ile el ele vererek güçlerini birleştirip çok taraflı ticaret sisteminin daha açık, kapsayıcı, paylaşımcı, dengeli ve ortak kazanca dayalı bir doğrultuda gelişmesini sağlamayı hedeflediğine yer verildi. Ülkenin Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyeliğinin üzerinden 17 yıl geçtiği anımsatılan kitapta, bu süreçte Çin ve Türkiye arasındaki ikili ekonomik ve ticari iş birliği ilişkilerinin sürekli geliştiği belirtildi. İki ülke ticaret hacminin, 21 kat artarak 21.9 milyar dolara ulaştığı, şu an Çin’in, Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğine yer verilen kitapta, ‘kader birliği’ vurgusu yapıldı.
DÜNYAYI ETKİLEYECEK
Dünya ekonomisinin yeniden düzelme yolunun dönemeçli ve kıvrımlı olduğu, tek taraflılık ve korumacılığın da boy gösterdiği bu dönemde, Çin ve Türkiye’nin birçok ortak sınamayla karşı karşıya bulunduğuna işaret edilen kitapta, ABD’nin tek taraflı başlattığı ticari ihtilaf ve savaşların galibinin olmayacağı, piyasalarda çalkantılara yol açacağı ve dünya ekonomisinin düzelme sürecini olumsuz yönde etkileyeceği vurgulandı.
Çinliler ABD yerine Türkiye’den mal alacak
Rusya’nın resmi Russian Market hesabından “Çin, yerel para birimleri üzerinden Rusya ve Türkiye’den alüminyum alacak” açıklaması yapılırken Çinli gıda firması Hangzhou Linan Food Company de daha önce ABD ve Şili’den ithal ettiği kuru üzüm ve inciri Türkiye’den satın almaya karar verdi. Bu hafta içinde Türkiye’ye gelecek olan firma yetkilileri perşembe günü kuru üzüm için Manisa’da, cuma günü de kuru incir için Aydın’da incelemelerde bulunacak. Hangzhou Linan’ın Türkiye’deki üreticilerle bin ton kuru üzüm, 400 ton kuru incir alımı için anlaşma yapması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.