Yaptırımlar gayrimeşru

AP Forumu: ABD’nin vergisi gayrimeşru

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik vergi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) 60 milletvekilinin üye olduğu Forum’dan yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik gerginliğin endişeyle takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Avrupa Birliği (AB), ABD’nin ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek, Türkiye’ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir” ifadesine yer verildi. Türkiye’nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığı belirtilen açıklamada, “AB’nin en büyük ticari ortaklarından biri olan demokratik Türkiye’nin ekonomik olarak müreffeh ve istikrarlı olması bizim de çıkarımızadır” vurgusu yapıldı. Açıklamada, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD’nin sorunlarını çözmek için yapıcı diplomatik girişimlere başvurması gerektiği vurgulandı.

Doğu-Batı Türkiye’nin yanında

EBRD: Türkiye’ye bağlıyız

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’ye olan bağlılıklarını sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada, EBRD’nin Türkiye’ye bağlılığını sürdürdüğü belirtilerek, EBRD’nin şimdiye kadar Türkiye’de toplam 271 projeyle 10 milyar 764 milyon Euro değerinde yatırımı bulunduğu kaydedildi. EBRD’nin yatırımları içerisinde en büyük paya sahip olan Türkiye’deki yatırımlarının yüzde 94’ünü özel sektör oluşturuyor.