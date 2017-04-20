Başbakan Yıldırım: Yedi düvele karşı mücadele ettik

Başbakan Binali Yıldırım, referandumdan sonra gerçekleştirilen ilk genişletilmiş il başkanları toplantısında referandum sonuçlarını masaya yatırdı. Yıldırım, yüzde 51.4’lük sonucun “çok zor koşullarda” elde edildiğine dikkat çekerek, bunun başarı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Ancak toplantıda bazı il başkanları, hem partinin yürüttüğü seçim kampanyası, hem de bu süreçte yaşananlarla ilgili özeleştiride bulunup, eksik ve hatalı yönlere dikkat çekti. Eleştirilerin başında Anayasa değişikliğinin içeriğinin iyi anlatılamadığı geldi.

KIYI ŞERİDİ İÇİN STRATEJİ

AK Parti’nin, bu referandumda kendinden olmayan seçmene ulaşmada yaşadığı zorluk da gündeme getirildi. Salon toplantılarında ‘hep kendi seçmenimize hitap edildi’ eleştirisi getirilirken, bundan öncesi seçimlerde de başarılı sonuçlara ulaşılamayan kıyı şeridine yönelik, ayrı bir strateji üretilerek çalışma yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Yapılan özeleştirileri not alan Yıldırım, teşkilatların ‘başarısız’ olarak nitelendirilmesine karşı çıktı: “Yüzde 51.4’lük sonuç başarı sayılmalıdır. Bu süreçte bazı teşkilatlarımız öne çıktı, bazıları geride kaldı. Ama kimse başarısız değildir. Tüm arkadaşlarımız başarılıdır. Zoru başardık. Yedi düvele karşı mücadele ettik.” Başbakan, MYK ve MKYK’da da referandum sonuçlarını değerlendirdi. Üyeler benzer görüşleri dile getirdiler.