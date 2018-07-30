Yeni sistemin ilk MGK'sı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesinin ardından yeni yapısı ve oturma düzeni içerisindeki ilk toplantısı 5.5 saat sürdü. Yazılı açıklama bekleniyor.
MGK'nın Temmuz ayı olağan toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan toplantı olması nedeniyle tarihi nitelikte. MGK, 1961 Anayasası'nın 111’inci maddesi gereği olarak çıkarılan 11 Aralık 1962 gün ve 129 sayılı Kanunla kuruldu.
YENİ OTURMA DÜZENİ
Sistemin ilk toplantısında, Genelkurmay Başkanı MGK tarihinde ilk kez sol ilk sırada yer almadı. Toplantıda oturma düzeni masada Cumhurbaşkanı'nın sağ ve sol tarafına göre şöyle uygulandı:
Sağ: Fuat Oktay, Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, Orgeneral Dündar, Koramiral Özbal.
Sol: Aldühamit Gül, Süleyman Soylu, Orgeneral Güler, Orgeneral Küçükakyüz.
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